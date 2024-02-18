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أخبار مصر

حالة الطقس درجات الحرارة غدا الاثنين 19-02-2024 فى مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، إذ يسود طقس  دافئ  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية،وشمال الصعيد، ويكون مائلا للدفء على السواحل الشمالية الغربية

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد

 

حالة الطقس غدا الاثنين 19_2_2024 في الإسماعيلية

حالة الطقس غدا الاثنين 19-2-2024 في الفيوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارا على جنوب الصعيد وعلى سيناء، شديد البرودة ليلا.

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وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى   21  


العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21


6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22


بنها:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى  21


الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19


العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19


مطروح: درجة الحرارة  الصغرى  11 ودرجة الحرارة العظمى 17


سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08  و درجة الحرارة العظمى  17


كاترين: درجة الحرارة الصغرى 02 ودرجة الحرارة العظمى 15


نخل: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 18


بورسعيد: درجة الحرارة  الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 20


الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22


الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى  20


السويس:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21


شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 22


الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23


الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 21


بنى سويف: درجة الحرارة  الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 21


المنيا: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارةالعظمى 22


أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 22


سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  08 ودرجة الحرارة العظمى 23


الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 10  ودرجة الحرارة العظمى 24


أسوان: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 24
 

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