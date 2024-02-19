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أخبار مصر

شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر، حالة الطقس اليوم الإثنين 19-02-2024 في مصر

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حذرت الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية، اليوم، على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية من الساعة الرابعة فجرا وحتى التاسعة صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.
 

حالة الطقس غدا الاثنين 19_2_2024 في الإسماعيلية

حالة الطقس غدا الإثنين 19-2-2024 فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الغربية.

شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارا على سيناء، شديد البرودة ليلا.

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وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من انخفاض درجة الحرارة فى المدن الجديدة، حيث تسجل أقل من المتوقعة فى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 8 :9 درجات مئوية.


درجة الحرارة اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:11

 

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