الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

المتحف المصري بالتحرير يعرض قناعا جنائزيا ذهبيا للقائد ونجباو إنجدت

المتحف المصري بالتحرير،
المتحف المصري بالتحرير، فيتو

يعرض المتحف المصري بالتحرير القناع الجنائزي الذهبى للقائد ونجباو إنجدت.

الجنائزى الذهبى للقائد ونجباو إنجدت، فيتو

وكان ونجباو إنجدت رجلا عسكريًا وشخصية رفيعة وكاهنًا كبيرًا فى عهد الملك بسوسنس الأول من الأسرة المصرية الحادية والعشرين، حمل قائمة من الألقاب العسكرية والإدارية والدينية، مثل حامل أختام ملك مصر السفلى، وقائد الجيش، والسامي، وكان وكيل لرئيس كهنة خونسو.

القناع الجنائزي الذهبى للقائد ونجباو إنجدت 

ودفن ونجباو إنجدت فى المقبرة الملكية على الرغم من أنه لم يكن شخصية ملكية. وهو معروف بشكل أساسى بمقبرته السليمة التى عثر عليها بيير مونتيه داخل مقبرة تانيس الملكية (NRT III).

Advertisements

ويعود هذا القناع لعصر الانتقال الثالث، الأسرة الحادية والعشرون، عهد الملك بسوسنس الأول، وتم العثور عليه داخل مقبرة NRT III بتانيس "صان الحجر" فى شرق الدلتا وهو مصنوع من الذهب الخالص ومطعم بالأحجار الكريمة، وتُعرض مجموعة آثار تانيس بقاعة كنوز تانيس بالدور العلوي بالمتحف المصري.

كما يعرض المتحف المصري بالتحرير قطعة مميزة عبارة عن عبارة مقصورة بداخلها تمثال للإلهة حتحور، وعثر عليها أثناء حفائر إدوارد نافيل (1844 1926م)، ضمن حفائر جمعية استكشاف مصر بالدير البحري.

مقصورة الآلهة حتحور

وشيدت هذه المقصورة في عهد الملك تحتمس الثالث (حوالي 1479-1425 ق.م.)، وأكملها ابنه الملك أمنحتب الثاني، وخصصت لعبادة الإلهة حتحور بهيئتها الحيوانية في صورة بقرة)، والتي ارتبطت بجبل طيبة الغربي الذي نحتت بداخله المقصورة، وكأن البقرة تخرج من الجبل الذي يمثل العالم الآخر. 

ونقشت نباتات البردي بجوار كتفي البقرة لتعبر عن أحراش الدلتا مكان ولادة حورس كما صور الملك راكعا وهو يرضع من حتحور، وصور مرة أخرى أسفل رأسها في وضع تعبد.

كما يعرض المتحف المصري بالتحرير، تمثال ستاتويت الملك خوفو، وتم العثور على هذا التمثال الفريد من نوعه في أبيدوس في حفريات جمعية الاستكشاف المصرية برئاسة السير وليام ماثيو فليندرز بيتري.

تمثال ستاتويت الملك خوفو

ويصور التمثال الملك خوفو صاحب الهرم الكبير للجيزة، وتم كسر رأس التمثال عن طريق الخطأ وفصل عن الجثة أثناء الحفريات، ولم يتم العثور عليه إلا بعد ثلاثة أسابيع من التنقيش الحذر لرمال الموقع من قبل عمال الحفريات.

ويعتبر هذا التمثال العاجي هو أول رقم كامل (وحاليًا فقط) معروف عن خوفو من الناحية الأسلوبية، بسبب الطريقة التي يتجعد بها تاج خوفو حول وتحت الأذنين، يمكن أن يكون التمثال معاصرًا مع عمر خوفو، على الرغم من أن بعض العلماء يعتقدون أنه يعود إلى حوالي 2000 سنة بعد وفاته وهو تقليد يعود إلى الأسرة 26.

كيفية تصوير صورة التمثال 

ويصور التمثال الملك وهو يرتدي تنورة قصيرة تاج مصر السفلى الأحمر ويجلس على عرش يحمل اسمه على الرغم من صغر حجمه، فإن التمثال يصنع صورة للقوة التي تصنف من بين أفضل من مصر الفرعونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المتحف المصري بالتحرير المتحف المصري الملك بسوسنس الأول الملك خوفو تمثال ستاتويت الملك خوفو

مواد متعلقة

عيسى: تقديم منتج سياحي جديد قائم على 6 تجارب في القاهرة التاريخية

وزير الكهرباء يستقبل مفوضة الطاقة الأوروبية لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون

الأعلى للآثار: إجراء عمليات ترميم برجي الرملة والحداد على نفقة أحد المستثمرين (فيديو وصور)

وزير السياحة والآثار يفتتح أعمال ترميم برجي الرملة والحداد بالقلعة

وزير السياحة والآثار يفتتح اليوم أعمال ترميم برجي الرملة والحداد بالقلعة

قبل افتتاحها غدا، تعرف على أعمال مشروعي ترميم برجي الرملة والحداد بالقلعة

جناح وزارة الآثار المشارك في المعرض السياحي الدولي بالهند يفوز بجائزة أفضل تصميم

الكهرباء تكشف حقيقة تعديل مواعيد تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان

الأكثر قراءة

فرج عامر: زيارة الأهلي للزمالك حدث تاريخي يليق بالناديين

5 فئات يجب عليهم مراجعة الطبيب قبل صيام رمضان

كولر يحسم موقف كهربا من السفر مع بعثة الأهلي إلى غانا

أكثر الأفلام فوزا بجوائز البافتا في نسختها الـ 77

مي سليم تكشف حقيقة زواجها من أحمد الفيشاوي وسر فشل زيجاتها (فيديو)

اليوم، محاكمة المتهم بالتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

من هو الشخص الذي اختارته شيرين عبد الوهاب لتوجه له رسالة شكر؟

حبيبة بنت الصف، لوحاتها أثبتت أن الأزهر لا يحارب الفن (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

إنقاذ 140 مهاجرًا من الموت غرقا في قناة المانش

خلط بين أوكرانيا والناتو، فيديو يوثق وقوع بايدن في هفوة جديدة

حبيبة بنت الصف، لوحاتها أثبتت أن الأزهر لا يحارب الفن (صور)

استهدف تغيير مسارها، طائرة إسرائيلية تتعرض لهجوم إلكتروني

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 18-2-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

ارتفاع سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي ختام التعاملات اليوم الأحد 18-2-2024

سعر النحاس في السوق المصري اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

لولا دا سيلفا.. رئيس البرازيل الذي سكن قلوب العرب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 19 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 19 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 19 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية