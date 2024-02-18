يحتفل جميع المسلمين بليلة النصف من شعبان لما ورد فيها وفي فضلهما من أحاديث كثيرة تدل علي خيرها وبركاتها، كما أن ليلة النصف من شعبان شهدت تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلي المسجد الحرام

وفي هذا الإطار نقدم لكم أدعية لنصرة فلسطين في ليلة النصف من شعبان ويوم تحويل القبلة

أدعية لنصرة فلسطين في ليلة النصف من شعبان ويوم تحويل القبلة

تحويل القبلة

كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، فلما قدم المدينة وُجِه إلى بيت المقدس، وقد كان يقلب وجهه في السماء راجيا من الله سبحانه أن يصرف وجهه في الصلاة إلى بيت أبي الأنبياء إبراهيم (عليه السلام)، فأنزل الله تعالى: "قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ"، وقوله تعالى: "فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا"، فمنحه الله (عز وجل) وحقق له ذلك في تلك الليلة وتحديدا بالعام الثاني من الهجرة على أرجح الآراء.

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آراء العلماء في موعد تحويل القبلة

اختلف العلماء في ليلة تحويل القبلة اختلافا شديدا فمنهم من قال كان ذلك في اليوم السابع عشر من شهر رجب في العام الثاني بعد الهجرة النبوية إلى المدينة، كما قيل أن ذلك كان في ثامن أيام المحرم من العام عينه، أثناء الركعة الثانية من صلاة الظهر.

وقيل: في شعبان منها.قال ابن إسحاق: بعد غزوة عبد الله بن جحش: ويقال: صرفت القبلة في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مقدم رسول الله ﷺ المدينة.وحكى هذا القول ابن جرير من طريق السدي فسنده عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة، قال الجمهور الأعظم: إنما صرفت في النصف من شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من الهجرة، ثم حكي عن محمد بن سعد، عن الواقدي أنها حولت يوم الثلاثاء النصف من شعبان، وفي هذا التحديد نظر والله أعلم

كلمات عبد المطلب لأبرهة عندما جاء ليهدم الكعبة

ونحن نستعيد تحويل القبلة ومع استمرار العدوان الإسرائيلي علي غزة وفلسطين والمسجد الأقصى لا يسعنا إلا أن نكر بما فعله جد النبي علي الصلاة والسلام عندما جاء أبرهة لهدم الكعبة حيث أقام عبد المطّلب في الحرم، وقال: لا أبرح من حرم اللّه، ولا أعوذ بغير اللّه.ثم إن أصحاب إبرهة أخذوا إبلًا لعبد المطّلب، فصار عبد المطّلب إلى إبرهة فسي شأن إبله

فلمّا دخل عليه أعظمه إبرهة، وقال: لقد رأيتك فأجللتك وأعظمتك، وقد تراني حيث نهدم مكرمتك وشرفك، فلم تسألني الانصراف، وتكلّمني في إبلك ؟!



فقال عبد المطّلب: أنا ربّ هذه الابل، ولهذا البيت الذي زعمت أنّك تريد هدمه ربّ يمنعك منه وبعدما انصرف عبد المطَّلب من عند أبرهة جمع وُلده ومن معه، ثمّ جاء إلى باب الكعبة، فتعلّق به وقال:



يـا ربّ انّ العبد يمنع رحْلَهُ فامنع رحالك لا يغلبـنَّ صليبهـم ومحالهم أبـدا محـالك



فأرسل اللّه عزَّ وجَلَّ على أبرهة وجيشه الطير الأبابيل فأفناهم.

دعاء للمسجد الأقصى

اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القُدس وكُل فلسطين، اللهُم كُن لهم عونًا، اللهم إنا لا نملك لفلسطين إلا الدعاء يارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين، اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الاقصى ردًا جميلًا اللهم انصر ضعفهم فإنهم ليس لهم سواك.

اللهم طهّر المسجد الأقصى من عبث العابثين وخبث الماكرين، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم، وخالف بين قلوبهم وفرّق جمعهم وشتت شملهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين.

"اللهم احفظ المسجد الأقصى بعينك التي لا تنام، اللهم كن عونًا للمرابطين في فلسطين وانصرهم على أعدائهم، اللهم خذ بيدهم إلى كل خير وجنبهم كل شر"

أدعية لنصرة فلسطين في ليلة النصف من شعبان ويوم تحويل القبلة

أدعية لنصرة فلسطين

اللهم يامن لا يهزم جنده ولا يخلف وعده، ولا إله غيره، كُن لأهلنا في فلسطين عونًا ونصيرًا ومعينًا وظهيرًا.

اللهم احفظ أهل فلسطين في غزة والقدس بعينك التي لا تنام، وارزقهم الثبات والقوة والتمكين وبارك في إيمانهم وصبرهم.

اللهم نستودعك فلسطين وكل أهالي غزّة فانصرهم واحفظهم بعينك التي لا تنام، واربط على قلوبهم وأمدهم بجُندك وأنزل عليهم سكينتك وسخر لهم الأرض بما ومن عليها.

يا الله إنَّهم عبادك المُستَضعفون فَكُنْ لهم عونا ومعينا يارب انصر فلسطين الحبيبة، وسخر لهم الأرض ومن عليها والسماء ومن فيها.

اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القُدس وكُل فلسطين، اللهم حرر المسجد الأقصى، وانصر شعب فلسطين ضد المحتلين، وكُن لهم عونًا ونصيرًا يا رب العالمين.

اللهم حرر فلسطين، والمسجد الأقصى من كيد المعتدين، وكن يا الله عونًا لإخواننا في فلسطين، واجعل للمرابطين النّصرة والعزّة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم يا أكرم الأكرمين.

اللهم بقوتك، وبغوثك، وبغيرتك على حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا سميع يا قريب، يا مجيب يا منتقم يا جبار، يا قهار يا شديد البطش، يا عظيم القهر يا من لا يعجزه قهر الجبابرة، ولا يعظم عليه هلاك المتمردين من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد المحتلين في نحرهم، واجعل مكرهم عائدًا إليهم.

اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وضعفنا ظاهر بين يديك فانصرنا بنصرك واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا يا أرحم الراحمين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا.

اللهم احم الأقصى يا ارحم الراحمين، كما اسالك أن تمكنهم في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفوا عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين.

نعوذ بكَ يا الله من هذا العجز ونحن نرى إخواننا ولا نستطيع صرفًا ولا دفعًا ولا وصولًا ‏اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس ‏اللهم إنّا نستودعك المسجد الأقصى مسرى رسول الله يا من لا تضيعُ عنده الودائع فاحفظهم بحفظك ورعايتك.

يا من تقول للشىء كن فيكون يا من نجيت يونس فى بطن الحوت نجى اخواتنا فى فلسطين.

اللهم إنهم أهلنا قد ظُلِموا بغير حق، وأُخرِجوا من ديارهم في شهرك الكريم ومُنعوا الصلاة في مسجدك المقدس، اللهم فانتصر لهم واربط على قلوبهم وردَّهم إلى ديارهم ومسجدهم آمنين، اللهم واشدد على أعدائهم حتى يروا العذاب الأليم.

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