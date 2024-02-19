المواقف السياسية المسكوت عنها في حملة ترامب الانتخابية (إنفوجراف)
نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنفوجراف جديدا تحت عنوان (المواقف السياسية المسكوت عنها في حملة ترامب الانتخابية)
مواقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
وسلط مقال في صحيفة "ذا هيل" الضوء على مواقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن عدد من القضايا الداخلية والخارجية، وأوضح المقال أن "ترامب" نادرًا ما يتطرق إلى أجندة أولويات سياساته خلال حملته الانتخابية، بقدر ما يشكك في مواقف الديمقراطيين اليساريين، والظلم الذي يتعرض له من قِبل خصومه.
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