بدء محاكمة المتهمين بخطف طالب وتقييده وإجباره على توقيع إيصالات أمانة

تنظر محكمة الجيزة اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين باستدراج وخطف طالب وتقييده بالحبال وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت المتهمين باستدراج وخطف طالب وتقييده بالحبال وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وحددت اليوم، 19 فبراير لعقد أولى جلسات المحاكمة.

نص أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 23953 لسنة 2023 جنايات البدرشين أن المتهمين “إكرامي س.”، و"عبد الواحد ع."، و"باسم ع."، و"عزت ش."، و"سها ع."، هاربين، اتفقوا على خطف الطالب “خ. هـ.”، وأعدوا مخططا لذلك، حيث خطفه الثالث والرابع واشترك الباقين معهما في الجريمة.

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وأضافت التحقيقات أنه حال سير المجني عليه بالطريق العام، أشهر المتهمون في وجهه سلاح أبيض كتر، مهددين إياه واصطحابه إلى سطح العقار محل الواقعة، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه بعيدًا عن أعين ذويه على النحو المبين بالتحقيقات وتم إجباره على توقيع إيصالات أمانة.