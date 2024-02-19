الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

بدء محاكمة المتهمين بخطف طالب وتقييده وإجباره على توقيع إيصالات أمانة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر محكمة الجيزة اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين باستدراج وخطف طالب وتقييده بالحبال وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت المتهمين باستدراج وخطف طالب وتقييده بالحبال وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وحددت اليوم، 19 فبراير لعقد أولى جلسات المحاكمة.

نص أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 23953 لسنة 2023 جنايات البدرشين أن المتهمين “إكرامي س.”، و"عبد الواحد ع."، و"باسم ع."، و"عزت ش."، و"سها ع."، هاربين، اتفقوا على خطف الطالب “خ. هـ.”، وأعدوا مخططا لذلك، حيث خطفه الثالث والرابع واشترك الباقين معهما في الجريمة.

Advertisements

 

وأضافت التحقيقات أنه حال سير المجني عليه بالطريق العام، أشهر المتهمون في وجهه سلاح أبيض كتر، مهددين إياه واصطحابه إلى سطح العقار محل الواقعة، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه بعيدًا عن أعين ذويه على النحو المبين بالتحقيقات وتم إجباره على توقيع إيصالات أمانة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محكمة الجيزة جنايات البدرشين البدرشين إيصالات أمانه نص أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية سلاح أبيض جلسات المحاكمة

مواد متعلقة

حبس 7 عناصر إجرامية بتهمة حيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة فى أسوان ودمياط

صلى الفجر وقتلها.. استمرار حبس عاطل أنهى حياة زوجته الحامل في الطالبية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الاثنين 19 فبراير 2024

معيط: الحكومة وافقت على تعديل قانون المالية العامة للدولة وأحالته إلى مجلس النواب

سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين 19 فبراير 2024

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19-2-2024

مجموعة الأهلي، موعد مباراة يانج أفريكانز ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

نيكي هايلي: أنا رئيسة أمريكا، وترامب لم يعد يصلح للمنصب (فيديو)

مطالب لأولياء الأمور برفع الغياب عن المدارس، وخبير تربوي يوضح المخاطر

الإيجار القديم، تعرف على حالات فسخ عقد الإيجار القديم للوحدات السكنية وحالات الاسترداد

Advertisements

منوعات

المزيد

"مدينة الحب"، 36 ألفا يزورون باريس سنويًّا من أجل الزواج

انقطاع الكهرباء في عدة مواقع بجميع أنحاء إسرائيل

مفاجأة خلال أول ساعتين من عرض "حذاء ترامب" للبيع

قمر صناعي مصنوع من الخشب بحجم كوب القهوة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19-2-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الاثنين

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الإثنين 19-2-2024

المزيد

انفوجراف

لولا دا سيلفا.. رئيس البرازيل الذي سكن قلوب العرب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها دخول الجنة، أحاديث عن فضائل السلام

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 19 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 19 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية