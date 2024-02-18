الأحد 18 فبراير 2024
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أخبار مصر

الجيزة تنتهي من رصف طريق ترعة محمود خليل ببرقاش (صور)

اعمال رصف طريق برقاش،
اعمال رصف طريق برقاش، فيتو

انتهت محافظة الجيزة من استكمال  أعمال وضع طبقة الرصف بطريق ترعة محمود خليل ببرقاش ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة منشأة القناطر.

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تطوير شبكة الطرق وإنشاء محاور مرورية جديدة
 

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الطفرة التي شهدتها المحافظة فى تطوير شبكة الطرق وإنشاء محاور مرورية جديدة للقضاء على التكدسات المرورية وتسهيل تنقل المواطنين وربط محاور الحركة ببعضها البعض لتقليص زمن الرحلات.

وأشار إلى أن شارع الطريق الأبيض كان يعانى من تهالك طبقة الطريق التي يصعب معها سير المواطنين والمركبات إلي جانب وجود تعديات وإشغالات من خلال المنشآت التجارية والمحال العامة.

تبليط عدد من متفرعات الطريق الأبيض بالإنترلوك بالجيزة.

 

وأشار إلى أنه تم توسعة مسار الطريق ورصفه بطول 1,2كم ومسطح 13300م بالإضافة إلى تبليط عددًا من متفرعاته بالإنترلوك إجمالي مسطح 10300م2 بالإضافة إلى تركيب كشافات إنارة وبلاعات صرف للأمطار وذلك بتكلفة 10 ملايين جنيه وذلك لخدمة حوالي ٣٦ ألف مواطن من قاطني المنطقة.

وثمن اللواء أحمد راشد التعاون القائم بين محافظة الجيزة والجهاز التنفيذي لتنمية المشروعات الصغيرة والوكالة الفرنسية للتنمية في إنجاز عددا من المشاريع التنموية والخدمية لأهالي الجيزة وتحسين جودة الحياة.

ووجه المحافظ خلال الجولة رئيس حى العجوزة باستكمال تبليط ورفع كفاءة عدد من الشوارع الجانبية والداخلية بالطريق لتحسين حركة سير المواطنين ولتتكامل أعمال التطوير بالقطاع بالكامل.

رافق المحافظ خلال الجولة  باسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وياسر سامى رئيس حى العجوزة.

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