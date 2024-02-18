الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.



وحذرت الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية غدا على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية من الساعة الرابعة عصرا وحتى التاسعة صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، ويسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، ومائلا للدفء على السواحل الغربية

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كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافىء نهارا على سيناء،شديد البرودة ليلا.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من انخفاض درجة الحرارة فى المدن الجديدة حيث تسجل أقل من المتوقعة فى القاهرة الكبرى بقيم تترواح من 8:9 درجات مئوية.



درجة الحرارة غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:11





