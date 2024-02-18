الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

24 فبراير، دعوى استبعاد عاشور وعلام وخليفة من انتخابات نقابة المحامين

انتخابات نقابة المحامين,
انتخابات نقابة المحامين, فيتو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم حجز الدعويين المقامتين من على السيد على الفيل ضد كل من: نقيب المحامين، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالنقابة العامة للمحامين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقيب المحامين للحكم بجلسة 24 فبراير الجاري.

 وحملت الدعوى رقم: ٧٨/٣٩٨٣٨، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين على مقعد النقيب ٢٠٢٤ والخاص بالقوائم النهائية فيما تضمنته من إدراج المرشحين المطعون ضدهم وهم: سامح محمد معروف عبدالله عاشور، وعبدالحليم علام عبدالحليم علام، وحمدى أحمد محمد خليفة.

Advertisements

 وطالبت باستبعادهم من قوائم مقعد نقيب المحامين بانتخابات نقابة المحامين والمقرر عقدها يوم 

واختصمت الدعوى الثانية  كلا من: عبدالحليم علام عبدالحليم علام، وأعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.

وطالبت بوقف والغاء تنفيذ كافة القرارات الإدارية المتخذة لاجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين سواء من مجلس النقابة وهيئة المكتب أو المتخذة من قبل اللجنة القضائية المشرفة عليها لبطلانها ومخالفتها للقانون والنظام الداخلى وما يترتب على ذلك وخاصة بطلان إجراءات العملية الانتخابية قبل الاقتراع والإلزام بالاحتكام إلى نص المادة ١٣٥ مكرر الفقرة الثانية بتكليف رئيس محكمة استئناف القاهرة بإجراء الانتخابات خلال ٦٠ يوما من تاريخ الحكم مع تشكيل لجنة من نقباء القاهرة الأربعة وثلاثة من شيوخ مهنة المحاماة لإدارة النقابة فى تلك الفترة. 

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

انتخابات المحامين استبعاد سامح عاشور من انتخابات المحامين مجلس الدولة

الأكثر قراءة

أبرزهم القائم بأعمال المرشد، قرار تركي بسحب الجنسية من بعض عناصر جماعة الإخوان

إصابة عبدالله الرويشد بجلطة وفجر السعيد تكشف آخر تطورات حالته الصحية

يمن الحماقي تكشف السبب الجوهري في الأزمة الإقتصادية

خيانة زوجية، القصة الكاملة لـ فضيحة القطامية، سيدة وعشيقها داخل الشقة والزوج يضبط المتهم فى دولاب غرفة النوم

والد زوجة ولي عهد الأردن، معلومات عن الشيخ السعودي الراحل خالد السيف

مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى حادث على طريق إسكندرية الصحراوى (صور)

الدوري المصري، بيراميدز يخطف فوزا صعبا من الاتحاد السكندري (صور)

تركي الشيخ من دار الأوبرا: تأثير محمد بن سلمان علي العالم كله

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف حفريات في المغرب تساعد في بناء فرضيات حول الديناصورات خلال العصر الطباشيري

سيدة تدعي الحمل 17 مرة للحصول على إعانات مالية

الأمير هاري يسعى لمصالحة عائلية بعد مرض والده

الذكاء الاصطناعي يتهم العائلة المالكة بقتل الأميرة ديانا عمدا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الالومنيوم في السوق اليوم الاحد

ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مساء تعاملات اليوم الأحد 18-2-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد

4 بيانات أساسية لإتمام الحوالات البنكية بنجاح

المزيد

انفوجراف

لولا دا سيلفا.. رئيس البرازيل الذي سكن قلوب العرب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء عن بائع البرتقال عم ربيع حسن: طبق أوامر سيدنا النبي عن الأقصى

من القرآن الكريم والسنة النبوية، تعرف على فضل ذكر الله ودوره في التخلص من الهم والخوف

هل الإنسان مخير أم مسير؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية