الإثنين 19 فبراير 2024
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أخبار مصر

20 مليون جنيه استثمارات جديدة لشراء خطوط إنتاج إضافية بمصانع كولونيا 555 (فيديو)

كولونيا 555،فيتو
كولونيا 555،فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو جديدا تحت عنوان (ماذا قدمت الدولة للحفاظ على مصانع "الشبراويشي" التاريخية؟)

حيث شهدت مصانع "كولونيا 555" تطوير كبير وتم الموافقة على ضخ استثمارات بحوالي 20 مليون جنيه لشراء خطوط إنتاج إضافية بعد زيادة المبيعات بنسبة 40٪.

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مصانع كولونيا 555 مجلس الوزراء فيسبوك مصانع الشبراويشي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار شراء خطوط إنتاج إضافية

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