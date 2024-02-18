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ثقافة وفنون

رمضان 2024، طرح البوسترات الفردية لمسلسل مليحة (صور)

محمد دياب بمسلسل
محمد دياب بمسلسل مليحة، فيتو

طرحت الشركة المنتجة البوسترات الفردية لأول مسلسل مصري يجسد المعاناة التي يعيشها إخواننا في غزة خاصة في ظل الأحداث التي يتألم منها الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وحرص كل أبطال العمل على ارتداء اللون الأسود مع ظهور علامات الحزن على وجوههم تضامنا مع أهلنا في فلسطين.

 

 

أحداث مسلسل مليحة

 وتدور أحداث المسلسل حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، تجسدها الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، وكانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم.

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وتتعرف مليحة على الضابط الشاب أدهم الذي يجسد دوره الفنان محمد دياب على الحدود المصرية الليبية، وهم يحاولون العودة إلى قطاع غزة، ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، لتنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكنها وأهلها متمسكون برجوعهم لقطاع غزة.

 

وتتوالى الأحداث في إطار من التشويق والإثارة حول عدد من الأسئلة وهي: هل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى مليحة في مصر؟ وهل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضى الحزين الذي تعرضت له في وطنها؟

 

أبطال مسلسل مليحة

 ويشارك في بطولته كل من الفنانة ميرفت أمين والفنان أشرف زكي والفنان دياب وأمير المصري وعلي الطيب وحنان سليمان  وعدد من ممثلي فلسطين، منهم سيرين خاس وعدد كبير من النجوم.

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الاحتلال الإسرائيلي الفنان محمد دياب رمضان٢٠٢٤ مسلسل مليحة أخبار الفن اليوم

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