200 حملة تفتيشية على 1600 منشأة غذائية بالغربية

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بنتائج تنفيذ الحملات التي نفذتها هيئة سلامة الغذاء على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بمراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشديد الرقابة علي أماكن بيع ياميش رمضان استعداد لحلول شهر رمضان المعظم.

وذلك تطبيقا للدور التوعوي والتثقيفي للهيئة لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وتعزيز الممارسات السليمة ودعم ثقافة السلامة الصحية وبمتابعة مباشرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

Advertisements



كما أسفرت الحملات الرقابية عن ضبط:

1000 كيلو جرام قمر الدين منتهي الصلاحية

600 كيلو جرام زبيب منتهي الصلاحية

6000 عبوة ملح وخل طعام غير مطابق للمواصفات القياسية

500 كجم دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي

350 كجم حلوي منتهية الصلاحية

ربع طن حمص منتهي الصلاحية

105 كجم جبن روميغير صالحة للاستهلاك الآدمي

300كجم عسل ابيض وحليب بودرة منتهي الصلاحية

و شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استمرار وتكثيف الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات لمتابعة إحكام الرقابة التموينية على المخابز والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا عن اتخاذ حزمة من الإجراءات لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقرى المحافظة، بهدف القضاء على الاحتكار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبها أكدت المهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة بالغربية أن الهدف الجوهري للهيئة القومية لسلامة الغذاء هو حماية صحة المستهلك وضمان حصوله على غذاء أمن.

محافظ الغربية يستعرض موقف مشروع تحسين جودة المياه بمصرف كتشنر

وعقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء النقطة الوسيطة بقرية نشيل بمركز قطور، ضمن مشروع تحسين جودة مياه مصرف كتشنر، بحضور المهندس على عبد الستار السكرتير العام المساعد والشركة المنفذة للمشروع.

وخلال الاجتماع استمع المحافظ لشرح توضيحي عن المشروع والذي سيتم إنشاؤه على مساحة 2 فدان و2 قيراط خارج الكتلة السكنية، ويخدم المشروع مدينة قطور والقرى المجاورة لها ويمنع المقالب العشوائية لتحسين مستوى النظافة وتوفير جو بيئي وصحي للمواطنين.

ويتكون المشروع من (مداخل، مخارج، مكان للتجميع، ميزان بسكول، مكان للتحميل) وسيتم تزويده بسيارات مكبس مغلقة لنقل المتولد يوميا إلى المدفن الصحي بمدينة السادات.

وتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي لمربي النحل ومصنعي العسل بقرية شبشير التابعة لمركز طنطا أشهر القرى المنتجة لنحل العسل، ومنتجاته المختلفة، على مستوى الجمهورية.

ويأتي ذلك انطلاقا من توصيات اجتماع المحافظ مع مربي ومصنعي العسل الذي عقد تنفيذا للتوصيات الصادرة من ملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية والذي تم عقده بهدف وضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية في ظل اهتمام الدولة بتنمية الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة لدعم ريادة الأعمال وتهيئة بيئة مناسبة للعمل من أجل تحقيق زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من الواردات وتعظيم الصادرات بهدف توفير العملات الصعبة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة وكون الغربية محافظة زراعية صناعية تتميز بوجود عدد كبير من القرى المنتجة.

وتضمنت الفعاليات عقد لقاء مع مربي ومصنعي العسل بحضور الدكتور فتحي البحيري رئيس اتحاد النحالين العرب وكافة الجهات التنفيذية المعنية والخبراء والمتخصصين من جامعة طنطا لتذليل كافة التحديات التي تواجه مربي النحل ومصنعي العسل بالمحافظة.

كما تضمنت الفعاليات تلقي كافة الطلبات الخاصة من النحالين ومربي العسل وتذليل كافة المعوقات أمامهم خصصت المحافظة 3 مكاتب خاصة بتلقي طلبات النحالين للحصول على إفادة الترخيص ومكتبين لخدمات البنك الزراعي ورواد النيل ومكتب للاستعلام عن خدمات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمربي ومصنعي العسل.

ويأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية قامت المحافظة بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية والبنك الأهلي المصري بتنظيم قافلة عيون متخصصة مبادرة "عنيك في عنينا" لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية في مجال مكافحة العمى لأهالي مربي ومصنعي العسل بالقرية، فضلا عن عقد ندوة توعوية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز شباب شبشير الحصة وحملات طرق أبواب وندوات عن مخاطر الإدمان، فضلا عن تنفيذ عدة فعاليات قدمها التثقيف الصحي بمديرية الصحة بالغربية من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.