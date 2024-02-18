الأحد 18 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

يجسد معاناة فلسطين، طرح البوستر الرسمي لمسلسل مليحة

مليحة،فيتو
مليحة،فيتو

طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لمسلسل مليحة، أول مسلسل مصري يجسد معاناة الفلسطينيين ويدعم القضية الفلسطينية في ظل الأحداث التي يعيشها أهلنا بغزة، ومن المفترض أن يعرض المسلسل في شهر رمضان 2024.

وتقدم البوستر دياب فى أول بطولة درامية فى الموسم الرمضاني، وبجانبه النجمة ميرفت أمين، على الطيب، وأمير المصري.

أحداث مسلسل مليحة

 وتدور أحداث المسلسل حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، تجسدها الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، وكانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم.

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وتتعرف مليحة على الضابط الشاب أدهم الذي يجسد دوره الفنان محمد دياب على الحدود المصرية الليبية، وهم يحاولون العودة إلى قطاع غزة، ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، لتنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكنها وأهلها متمسكون برجوعهم لقطاع غزة

 

وتتوالى الأحداث في إطار من التشويق والإثارة حول عدد من الأسئلة وهي: هل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى مليحة في مصر؟ وهل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضى الحزين الذي تعرضت له في وطنها؟

 

أبطال مسلسل مليحة

 ويشارك في بطولته كل من الفنانة ميرفت أمين والفنان أشرف زكي والفنان دياب وأمير المصري وعلي الطيب وحنان سليمان  وعدد من ممثلي فلسطين، منهم سيرين خاس وعدد كبير من النجوم.

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