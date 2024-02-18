الأحد 18 فبراير 2024
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أخبار مصر

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس مجلس الوزراء بحذف بعض الأسماء من صندوق تكريم شهداء

مجلس الوزراء، فيتو
مجلس الوزراء، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية  في عددها  العدد ٧ (تابع) الصادر في اليوم ١٥ فبرایر سنة ٢٠٢٤ قرار مجلس الوزراء رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٤ بشأن إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومـصابى العمليـات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر.

وجاء في المادة الأولى لقرار مجلس الوزراء تُحذف الأسماء الواردة بالكشوف المرفقة بهذا القرار من الكشوف المرفقة بقـرار مجلس الوزراء رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه.  

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مجلس الوزراء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية لجريدة الرسمية مـصابى العمليـات الحربية والإرهابية

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