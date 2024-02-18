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رياضة

ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

 ريال مدريد ضد رايو فاليكانو، سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل أمام رايو فاليكانو بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "تيريزا ريفيرو" ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني.

بهذه النتيجة يواصل ريال مدريد اعتلاء صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 62 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الوصيف جيرونا أبرز ملاحقيه، بينما رايو فاليكانو يتواجد في المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة فقط.

أهداف مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو

وتقدم جوسليو بالهدف الاول لريال مدريد قبل أن يتعادل دي توماس لأصحاب الأرض.

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تشكيل ريال مدريد


حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، تشواميني، ناتشو، وفيران جارسيا.

خط الوسط: كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، وإبراهيم دياز.

خط الهجوم: خوسيلو، وفينيسيوس جونيور.

 

قائمة ريال مدريد أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني


حراسة المرمى: أندريه لونين، كيبا أريزابالاجا، دييجو بينيرو.

الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو فرنانديز، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، جاكوبو رامون.

الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، أردا جولر.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، خوسيلو، إبراهيم دياز.

ويتربع ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 61 نقطة، متقدمًا على أقرب ملاحقيه جيرونا بفارق 5 نقاط، فيما يتواجد ورايو فاييكانو في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ولديه 24 نقطة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي، على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد.

 

وكان مبابي قد أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بأنه سيرحل مجانا، يوم الخميس الماضي، ما يمهد طريقه صوب ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.

بنود مثيرة في عقد مبابي مع ريال مدريد 

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد أصبحت الآن الكرة في ملعب ريال مدريد للاتفاق مع مبابي على شروط عقده مع الميرنجي.

وأشارت إلى أنه سيتعين على مبابي صاحب الـ25 عامًا تخفيض راتبه بشكل ملحوظ للعب في ريال مدريد.

 

وأوضحت أن ريال مدريد من جانبه سيضع العديد من المكافآت التي قد ترضي مبابي، وفي نفس الوقت لا تجعل راتبه أعلى كثيرا من زملائه في الميرنجي.

وذكرت أن المكافأة الأولى ستكون الخاصة بتوقيعه، وهي أمر شائع في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتم تطبيقها عادةً على الصفقات المجانية أو عند تجديد العقود.

وكشفت أن ريال مدريد يدرس أيضا وضع "مكافأة للولاء"، والتي سيحصل عليها اللاعب إذا استمر مع الميرنجي حتى تاريخ محدد يتم الاتفاق عليه.

وقالت "ماركا"، إن عقد مبابي مع ريال مدريد سيتضمن أيضا مكافآت مرتبطة بالإنجازات الفردية مثل الفوز بالكرة الذهبية والحذاء الذهبي، بالإضافة إلى تسجيل عدد محدد من الأهداف والتمريرات الحاسمة والمشاركة في عدد معين من المباريات، كما سيحصل على مكافآت إذا حصل الفريق على ألقاب جماعية.

وكشفت أن مبابي سيحصل أيضا مع ريال مدريد على مكافأة على أساس الإنجازات المتراكمة، حيث ستضاف كل المكافآت التي تم الحصول عليها في موسم واحد تلقائيًا إلى راتب العام المقبل وتصبح ثابتة مع الأجر، ثم تتاح الفرصة للاعب كي يحصل على مكافآت جديدة في الموسم التالي.

وسيكون من حق مبابي مع ريال مدريد الحصول على عمولة من المباريات الودية التي سيتم الاتفاق عليها بفضل وجوده في الفريق.

وبخلاف كل ما سبق، سيمنح ريال مدريد للفرنسي مبابي نسبة من حقوق الصورة الخاصة به، أعلى من المعتاد منحه للاعبين البارزين.

موعد توقيع مبابي لريال مدريد 

وذكر موقع "ريليفو" أن توقيع مبابي لفريق ريال مدريد هو مسألة أسابيع؛ إذ ينفذ المهاجم الفرنسي خطوة بخطوة الإستراتيجية المحددة لمغادرة باريس سان جيرمان، وقد أبلغ رئيس النادي ناصر الخليفي وزملاءه أنه سيغادر في يونيو.

وأوضح أن مبابي يضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل للتوقيع مع ريال مدريد، الذي ينتظره بأذرع مفتوحة رغم الظروف الصعبة.

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