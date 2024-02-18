الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
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عصام كامل
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اقتصاد

في 48 ساعة، ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي

سعر اليوان الصيني،فيتو
سعر اليوان الصيني،فيتو

استقر سعر اليوان الصيني في البنك المركزي مقابل الجنيه، وذلك على مدار أكثر من 48 ساعة، حيث لم تتغير أسعار اليوان الصيني خلال التعاملات الصباحية والمسائية طيلة تلك المدة.

ونجح الجنيه في إيقاف حركة سعر اليوان الصيني ومنعه من تحقيق أية مكاسب خلال عمليات الشراء والبيع في البنك المركزي.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.28 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

أسعار العملات، شهد سعر الجنيه المصري، حالة من الارتفاع أمام بعض العملات الأجنبية والعربية، والتراجع أمام العملات الأخرى في نهاية تعاملات اليوم الأحد 18 فبراير 2024، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

وننشر أسعار العملات في البنك المركزي المصري، بموجب آخر تحديث للبنك:

أسعار العملات اليوم، فيتو

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

 

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.21 جنيه للشراء، و33.36 جنيه للبيع.

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سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

 

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 38.83 جنيه للشراء، و39.01 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

 

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.99 جنيه للشراء، و35.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

 

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

 

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.08 جنيه للشراء، و100.54 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

 

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع. 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.28 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

 

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.51 جنيه للشراء، و20.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

 

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.13 جنيه للشراء، و20.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

 

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.75 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

 

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.41 جنيه للشراء، و43.72 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.28 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

 

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