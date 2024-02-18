الأحد 18 فبراير 2024
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أخبار مصر

مستقبل القطب الشمالي في ظل التطورات المناخية والجيوسياسية (إنفوجراف)

القطب الشمالي،فيتو
القطب الشمالي،فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنفوجراف جديدا تحت عنوان (مستقبل القطب الشمالي في ظل التطورات المناخية والجيوسياسية).

,سلط مقال نشرته "أوراسيا ريفيو" الضوء على أهمية القطب الشمالي مع صعود المؤشرات التي تؤكد أنه سيشهد أول صيف خالي من الجليد، مشيرًا إلى أن ذلك التغير سيترتب عليه نتائج إيجابية تعزز من أهميته الجيوسياسية والاقتصادية.

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