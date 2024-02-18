مستقبل القطب الشمالي في ظل التطورات المناخية والجيوسياسية (إنفوجراف)
نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنفوجراف جديدا تحت عنوان (مستقبل القطب الشمالي في ظل التطورات المناخية والجيوسياسية).
,سلط مقال نشرته "أوراسيا ريفيو" الضوء على أهمية القطب الشمالي مع صعود المؤشرات التي تؤكد أنه سيشهد أول صيف خالي من الجليد، مشيرًا إلى أن ذلك التغير سيترتب عليه نتائج إيجابية تعزز من أهميته الجيوسياسية والاقتصادية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.