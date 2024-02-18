مصر ترحب باعتماد ترشيح خالد العنانى لمنصب مدير اليونسكو

رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بقرار المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في دورته الرابعة والأربعين التى عقدت بأديس أبابا يومى ١٤ و١٥ فبراير الجارى، اعتماد ترشيح الدكتور خالد العناني مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة التربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

واعتبرت مصر أن هذا الاعتماد يمثل دعمًا هامًا للترشيح المصري خالد العناني، لاسيما بعد اعتماده من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية العام الماضي، الأمر الذي يكفل دعم الكتلتين العربية والأفريقية للمرشح المصري.

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وفى أبريل الماضى، قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن ترشيح مصر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، يأتي استنادا لخبراته في مجالات عديدة فضلا عن إسهاماته في الصعيدين الوطنى والدولى، وخبرته فى البحث العلمى والسياحة والعديد من كبرى الجامعة سواء داخل أو خارج مصر.

وأضاف مدبولى وقتها، إن الترشيح المصري يعكس علاقة مصر باليونسكو، واليوم صدرت توجيهات لجميع الجهات المعنية لدعم الترشح المصري للفوز بهذا المنصب الرفيع بالمنظمة”.

وقال رئيس الوزراء، إن التاريخ المصري عبر العصور يدفع مصر الحديثة لإكمال مسيرتها التنويرية ومصر تمتلك مؤسسات علمية عريقة وحصل العديد من المصريين على جوائز دولية وعالمية مثل جائزة مصر.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تولى اهتماما خاصا باليونسكو وتقوم بنشاط خاص، وساهمت في العديد من الإسهامات بالمنظمة.