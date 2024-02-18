وزير الإسكان: كل الدعم والمساندة لاستمرار مسيرة التنمية والازدهار بالوادي الجديد

أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمرار التعاون المشترك بين وزارة الإسكان بمختلف جهاتها، ومحافظة الوادى الجديد، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة، من أجل استمرار مسيرة التنمية والازدهار بالمحافظة، وتوفير احتياجات أهالينا سكان المحافظة من المشروعات السكنية والخدمية.

جاء ذلك فى ختام زيارته لمحافظة الوادى الجديد، حيث ألقى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة فى اجتماع بديوان عام المحافظة، أثنى فيها على الجهود التى يبذلها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، ومسئولو المحافظة، من أجل تطوير وتنمية المحافظة، وتنفيذ الخدمات المختلفة للمواطنين.

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وتفقد وزير الإسكان ومحافظ الوادى الجديد، مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وأهدى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، درع المحافظة للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتقدم بالشكر له ولجميع مسئولى الوزارة على جهودهم وتعاونهم مع المحافظة.

هذا وقد افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، مشروع "درة الوادى"، بحى 25 يناير، بمدينة الخارجة، بمحافظة الوادى الجديد، والمملوك لصندوق تمويل المساكن التابع لوزارة الإسكان، وينفذه الجهاز المركزى للتعمير، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة.

وأوضح وزير الإسكان، أن المشروع يقام على مساحة 50 فدانًا تم تخصيصها من محافظة الوادى الجديد بنظام المشاركة لإقامة حى سكنى، ويضم 26 عمارة سكنية كاملة التشطيب، مزودة بالمصاعد، بإجمالى 520 وحدة سكنية بمساحة 110 م2 للوحدة، و52 وحدة إدارية، و104 محال تجارية، حيث تتكون العمارة من دور أرضى به 4 محال تجارية، ووحدتين إداريتين، و5 أدوار متكررة (4 وحدات سكنية بالدور)، بالإضافة إلى تنفيذ البنية الأساسية لـ75 قطعة أرض.



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