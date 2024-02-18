الأحد 18 فبراير 2024
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رياضة

قبل مواجهة ميدياما، مواجهات كولر الأفريقية مع الأهلي

كولر مدرب الأهلى،
كولر مدرب الأهلى، فيتو

الأهلى أمام ميدياما، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مع نظيره فريق ميدياما الغاني في لقاء الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلى وميدياما الغانى في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

25 مباراة أفريقية لكولر مع الأهلى

 

وقاد كولر الأهلي في 25 مباراة  في البطولات الأفريقية بواقع 20 مباراة ببطولة دوري أبطال أفريقيا ومباراة واحدة في كأس السوبر الأفريقي وأربع مباريات في الدوري الأفريقي، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر في 5 مباريات أخرى وأحرز لاعبو الأهلي تحت قيادة كولر 41 هدفًا في البطولات الأفريقية وتلقت شباكه 16 هدفًا.

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1-الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023.

2- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023.

3- الأهلي 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023.

4- الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023.

5- الأهلي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023.

6- الأهلي 2-5 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023.

7- الأهلي 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023.

8- الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023.

9- الأهلي 2 - 0 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023.

10- الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023.

11- الأهلى 3-0 الترجي التونسي ذهاب الدور نصف النهائى لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023.

12- الأهلى 1-0 الترجي التونسي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023

13- الأهلى 2-1 الوداد المغربي ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023

14- الأهلى 1-1 الوداد المغربي إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023

15- الأهلى 0-1 اتحاد العاصمة الجزائري كأس السوبر الأفريقي 2023

16- الأهلى 3-0 سان جورج الاثيوبي  ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023.

17- الأهلى 4-0 سان جورج الاثيوبي إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023،

18- الأهلى 2-2 سيمبا التنزاني ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الافريقى.

19- الأهلى 1-1 سيمبا التنزاني إياب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الافريقى

20 - الأهلى 0-1 صن داونز الجنوب ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الافريقي

21- الأهلى 0-0 صن داونز الجنوب أفريقي إياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الافريقي

22- الأهلى 3-0 ميدياما الغاني الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-2024

23- الأهلى 1-1 يانج افريكانز التنزاني الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-2024

24- الأهلى 0-0 شباب بلوزداد الجزائري الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-2024

25- الأهلى 0-0 شباب بلوزداد الجزائري الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-2024

 

 

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