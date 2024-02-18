تعليق ناري من ماجدة خير الله على أداء منى زكي لقصة حياة كوكب الشرق

أعربت الناقدة الكبيرة رفضها لفكرة تقديم السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم فى فيلم سينمائى جديد، سيتم إنتاجه تحت رعاية تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية وسيكون من بطولة النجمة منى زكي وبتوقيع المخرج مروان حامد.

تعليق ماجدة خير الله على فيلم كوكب الشرق

وقالت خير الله: مني زكي حققت في الفترة الأخيرة نجاحا فنيا يضعها في الصدارة من خلال مسلسل تليفزيوني تحت الوصاية وفيلم سينمائي رحلة 404، اخشى عليها من مغامرة أو مقامرة أداء شخصية أم كلثوم، فهي تختلف في المواصفات الشكلية تماما عن كوكب الشرق.

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وتابعت ماجدة خير الله عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: بالإضافة لأن صوت أم كلثوم في الأحاديث العادية كان صوتا رخيما مميزا وبعيد تماما عن صوت مني زكي، ثم إن تجربة تقدبم سيرة ذاتية لأحد أساطين الفن أو الأدب لا تصادف نجاحا في أعمالنا الإبداعية إلا فيما ندر، وأعتقد والله أعلم أن فكرة تقديم فيلم عن أم كلثوم في الوقت الحالي تفتق عنها ذهن مسؤول الترفيه وطبعا سوف يستعين بصوت آمال ماهر لتقدم أغنيات ام كلثوم ويكون المشروع كله عربون صلح مالناش دعوة بيه، ويساورني الشك في احتمالات نجاحه فنيا حتي لو استعانوا بكل وسائل الدعاية الممكنة وغير الممكنة.