إسعاد يونس تتعاقد على مسلسل سوبر فوزية.. والعرض فى رمضان المقبل

تعاقدت الفنانة والمنتجة إسعاد يونس على مسلسل جديد يحمل اسم "سوبر فوزية".

ويأتي المسلسل من بطولة إسعاد يونس ومحمد رضوان وسيتم بث حلقاته عبر أثير إذاعات راديو النيل طوال شهر رمضان المقبل.

فى سياق آخر.. اكتفى فيلم الكوميديا الاجتماعية “عصابة عظيمة” بحصد إيرادات ضعيفة بشباك التذاكر المصري، وحقق 52,707 جنيهات ليحتل المركز السادس بالبوكس اوفيس.

وهو العمل الذي يأتي من بطولة الفنانة إسعاد يونس، ويعتبر الفيلم أول مشاريعها وإنتاجاتها الفنية في عام 2024.

أبطال فيلم عصابة عظيمة يتحدثون عن التجربة

وكان أبطال فيلم “عصابة عظيمة” قد تحدثوا عن كواليس العمل، ومن أبرزهم مغنى المهرجانات "مصطفى عنبة"، الذي أكد أن هذه التجربة بمنزلة تحدٍّ له.

وأضاف: "أنا حياتي درامية، واشتغلت في الشارع 12 سنة، وكنت شقيان، وأنا من منطقة السلام، وتجربتي مع إسعاد يونس تحدي علشان أخلي منطقتي تتشرف بيَّ لما أرجع الشارع".

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بينما قالت فرح الزاهد: “أنا ممتنة جدًّا من التجربة دي وبعتبر نفسي من الناس المحظوظة لأني في بداية مشواري اشتغلت مع نجمة كبيرة زي إسعاد يونس، وما كنتش مصدقة نفسي، وأول ما قالوا لي إن في فيلم مع وائل إحسان وإسعاد يونس أنا كنت في المستشفى وكنت عايزة أسيبها وأروح أمضي”.

وقال المخرج وائل إحسان: “أنا كنت محظوظ إني كنت مع مجموعة فيلم عصابة عظيمة واللي جوايا حسيته وطلع على الشاشة”.

مشاركتي في الفيلم شرف لأي حد

وقال إبراهيم السليمان: “أنا مشاركتي في الفيلم كانت بسيطة لكن شرف لأي حد، إنه يشتغل مع إسعاد يونس لأنها بتديك طاقة كبيرة جدًّا وبتكون معاك بأريحية مش طبيعية ونوع الكوميديا اللي في فيلم عصاية عظيمة محكم ومنضبط جميع الأعمال والأجيال تتقبله".

الفيلم يشهد عودة الفنانة إسعاد يونس للسينما منذ عام 2010، حيث إنها على مدار تلك المدة لم تظهر في السينما إلا في أدوار شرف بشخصيتها الحقيقية، وكان آخر ظهور لها كمشاركة في بطولة العمل من خلال فيلم “زهايمر” مع الفنان عادل إمام عندما قدمت شخصية مديرة دار المسنين.

وتدور أحداث الفيلم حول "عظيمة" وهي سيدة كفيفة، التي تلعب دورها إسعاد يونس، حيث تتعرض لعملية نصب تفقدها ثروتها، فتتعاون مع عصابة من أجل سرقة أموال وتتعرض لمواقف طريفة.

ويعد فيلم "عصابة عظيمة" عودة للفنانة الكبيرة إسعاد يونس للسينما، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان، وبطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، رنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، وفرح الزاهد.