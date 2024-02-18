رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد غدا

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، منذ قليل، على أن يعاود المجلس، معاودة الانعقاد غدا الاثنين.

ومن المقرر أن يناقش المجلس، خلال جلسته العامة غدا، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب هشام الحاج على، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات النقل الذكى.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة للمجلس اليوم، مناقشة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب تيسير مطر بشأن سياسة الحكومة نحو مواجهة تحديات الصناعة.

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وخلال الجلسة قال المهندس أحمد سمير وزير الصناعة، إن 54 % من واردات مصر عبارة عن مستلزمات إنتاج صناعي.

التحديات التى تواجه قطاع الصناعة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر، حول التحديات التى تواجه قطاع الصناعة.

وأضاف سمير، تعليقا على ما ذكره النواب من استهداف تصدير بقيمة 100 مليار دولار:" أوصل إزاي لـ 100 مليار دولار، يجب أن يكون عندي قدرة مالية لشراء مواد خام تكفي منتجات بـ 100 مليار دولار، واحتاج إلى أراضي صناعية لبناء المصانع واحتاج إلى آلات ومعدات وعمالة مدربة ولوجستيات للتخزين، وآليات لنقل المنتجات للخارج وأسواق أصدر إليها.



وتابع وزير الصناعة:" عشان أقدر أدخل الأسواق وأنافسها، يجب أن أعمل على تحقيق هذه العوامل من حيث السعر الجودة. وأضاف سمير، علشان أنافس لابد من تعميق الصناعة الوطنية.

وحول تساؤلات النواب بشأن اتفاق البريكس، قال الوزير أنها ليست اتفاقية تجارية وإنما هو تجمع اقتصادي لعدد من الدول الإفريقية والآسيوية لتوحيد بعض المفاهيم للعمل فيها تجاريا للسيطرة على تحديات العملة



استراتيجيات صناعية جديدة وفق المتغيرات العالمية

وتابع سمير قائلا:" نتابع مع يحدث في العالم والولايات المتحدة وأوروبا وضعت استراتيجيات صناعية جديدة وفق المتغيرات العالمية وهناك انخفاض في النمو العالمي ومتغيرات عالمية يجب الاستعداد لها، موضحا أن الهدف من الاستراتيجية الصناعية ليس إحلال الواردات بل صناعات مستهدفة أصل بها للأسواق العالمية والمنافسة وفق الشروط العالمية.



وأكد أن العديد من المشاكل بالمصانع سبب عدم توفر مستلزمات الإنتاج بالإضافة أن الهدف ليس التصدير في حين أن السوق المحلي في حاجة إلى الإنتاج والأولوية للسوق المحلي وبالتالي للوصول إلى حجم الصادرات 100 مليار دولار لابد من توفر العوامل وإزالة المعوقات والمنافسة في الأسواق ووفق الشروط الجديدة التي تغيرت.

حل مشكلات المصانع الحالية وتوفير المادة الخام

وطالب طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، بحل مشكلات المصانع الحالية وتوفير المادة الخام، ومستلزمات الإنتاج.

وجود سعرين للدولار يؤثر سلبيا على الصناعة

وحذر عضو مجلس الشيوخ،، لافتا إلى أن وجود سعرين للدولار يؤثر بالسلب على الصناعة الوطنية.

قطاع الصناعة يحتل مرتبة هامة فى الاقتصاد

وأكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن قطاع الصناعة يحتل مرتبة هامة فى الاقتصاد القومي المصرى.

وأوضح أن القطاعات الاقتصادية تساهم فى إجمالى الناتج المحلى بنسبة 20% ويرتبط القطاع ارتباطا مباشرا بقطاعات قوية مع العديد من القطاعات الأخرى، إلى جانب دوره فى تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات.

وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية شهد القطاع نمو متدرج مثلا 2014 إجمالى الصادرات من الصناعات 26 مليار دولار، والعام الماضى بلغ إجمالى حجم الصادرات 32 مليار دولار.

ولفت عبد المحسن، إلى أن تحقيق 100 مليار دولار صادرات يبدأ من تعميق وتوطين بعض الصناعات الاستراتيجية، إضافة لضرورة إنشاء مدن صناعية صديقة للبيئة وتوفيق أوضاع المدن الحالية لتصبح صديقة للبيئة.

فيما طالب النائب السيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الحكومة بحسن إدارة ملف الصناعة للنهوض بالمنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية، وتعديل التشريعات المنظمة للقطاع الصناعى، محذرا من الفشل فى إدارة الملف الصناعى على وجه التحديد.