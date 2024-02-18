الأحد 18 فبراير 2024
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أخبار مصر

الخرافي خلال لقائه مع مدبولي: افتتاح مصنع أخشاب باستثمارات تصل لـ 120 مليون دولار

مصطفى مدبولي، رئيس
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،فيتو

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع لؤي الخرافي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية - الكويتية القابضة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة؛ لمناقشة استثمارات الشركة في مصر وإمكانات توسعها.

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وفي مستهل الاجتماع، رحّب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور من الشركة، مؤكدا متانة العلاقات المصرية الكويتية، والحِرص الشديد على دعم الاستثمارات الكويتية في مصر، وكذا مختلف الاستثمارات الخارجية.

وقال رئيس مجلس الوزراء: نعلم حرصكم على الاستثمار في مصر، وكذا التوسُع في الاستثمارات.

وتوجّه لؤي الخرافي بالشكر لاجتماع رئيس الوزراء مع مجلس إدارة الشركة المصرية - الكويتية القابضة اليوم. معربا عن سعادته بعقد هذا الاجتماع في المقر الجديد لمجلس الوزراء، ومتقدمًا بالتهنئة على هذا الصرح وعلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل فخرًا لمصر وتليق بمكانة الدولة المصرية.

واستعرض لؤي الخرافي أنشطة الشركة المصرية - الكويتية القابضة المختلفة، مضيفا خلال الاجتماع: "استثماراتنا في مصر مستمرة، ونحن ملتزمون بالتوسع في مشروعاتنا".

وفى هذا الصدد، أشار رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى المشروع الخاص بتصنيع أخشاب الـ "MDF"، فى المصنع الذي سيتم الافتتاح التجريبي له قريبًا باستثمارات تصل إلى 120 مليون دولار، مضيفًا: نبحث أيضًا عن المزيد من فرص الاستثمار في مصر، من خلال زيارة عدد من الوزارات لمناقشة وبحث فرص التوسع في الاستثمارات، مستعرضًا عددا من الأنشطة والمجالات التي ترغب الشركة في زيادة استثماراتها بها.

وأكد "الخرافي" الحرص والجدية في البحث عن فرص متاحة للاستثمار في مصر، حيث عرض الدخول في بعض الفرص المتاحة ضمن برنامج الطروحات للشركات الحكومية، وكذا الحصول على حق تنفيذ محطات توزيع الكهرباء بنظام "BOT"، لافتًا إلى أنهم حصلوا بالفعل على تنفيذ محطة بالعاشر من رمضان، ويرغبون في الدخول في مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، والحصول على حق تنفيذ عدد من المحطات الأخرى.

كما أشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية - الكويتية القابضة، إلى رغبة الشركة في استكمال مشروع فندق لها في مدينة العريش، تم بدء العمل به منذ فترة، إلا أن المشروع واجه عدة تحديات، لافتًا إلى استعداد الشركة للبدء في ضخ استثمارات أخرى تخدم هذا المشروع السياحي الكبير، والتوسع فيه، عبر زيادة عدد الغرف الفندقية من 120 إلى 400 غرفة.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء الترحيب بضخ أية استثمارات جديدة، والعمل على تذليل أية عقبات، وإزالة أية تحديات، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.

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