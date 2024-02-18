رئيس جامعة الأزهر عن افتتاح كلية البنات بالوادي الجديد: الفضل لـ الزملوط (فيديو)

أشاد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، بجهود اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في تقديم كل سُبل الدعم لجامعة الأزهر لإفتتاح كلية البنات الأزهرية بالوادي الجديد، والموافقة على تخصيص 3 مباني حكومية مجهزة لإنشاء فرع لجامعة الأزهر بمحافظة الوادي الجديد.

افتتاح كلية البنات الأزهرية بالوادي الجديد

جاء ذلك خلال مؤتمر موسع عقده رئيس جامعة الأزهر خلال إفتتاح كلية البنات الأزهرية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للمتابعة للبنية الأساسية، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور محمد عبدالمالك مصطفى نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، ومحمد عبد الخالق أمين عام جامعة الأزهر، ولفيف من رؤساء الهيئات والشركات التابعة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

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شهد المؤتمر الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا، والدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب ولفيف من قيادات الأزهر وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وعبر داود عن سعادته بهذا الافتتاح الذي يعد إضافة جديدة إلى كليات جامعة الأزهر، مشيدًا بجهود الجميع في الوصول إلى هذه المرحلة.

ونقل رئيس جامعة الأزهر، تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لكل حضور، لافتًا إلى أن حلم إفتتاح كلية لفرع الوجه القبلي لجامعة الأزهر بمحافظة الوادي الجديد، كان يرواد الإمام الأكبر منذ فترة، وها هو يصبح حقيقة بجهود المخلصين من القيادات التنفيذية والشعبية، وعلي رأسهم اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم بالإضافة إلي نواب مجلسي الشعب والشيوخ.

وأكد رئيس جامعة الأزهر، أن إصرار الزملوط علي إفتتاح فرع لجامعة الأزهر بالوادي الجديد، كان له عظيم الآثر في إفتتاح أول كلية لجامعة الازهر بمدينة الخارجة، بعد تواصل مستمر مع فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر.

وأعلن داود، موافقة محافظ الوادي الجديد، على تخصيص 3 مباني حكومية مجهزة أخري لإنشاء كلية للذكور بعد تخصيص 3 مباني حكومية مجهزة لإنشاء كلية للبنات.

وأكد رئيس جامعة الأزهر، إستعداد الجامعة لافتتاح عدد جديد من الكليات والمعاهد بمحافظة الوادي الجديد، بالإضافة إلى كلية البنات الأزهرية بمحافظة الوادي الجديد والتي تتضمن الشعب الثلاث (أصول الدين - اللغة العربية - الشريعة الإسلامية).

ومن جانبه قدم الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، التحية للحضور، لافتًا إلى أن جامعة الوادى الجديد على إستعداد لتقديم كل سبل الدعم لجامعة الأزهر.

وقال الدكتور عبد المحسن وهبه عميد كلية البنات الأزهرية بالوادي الجديد لـ"ڤيتو"، إن المحافظة ساهمت بشكل كبير في توفير بعض المبان لفرع الجامعة لضمان توفير السبل لانتظام الدراسة في كلية البنات الأزهرية التي تضم عددا كبيرا من طالبات المحافظة وطالبات من محافظات أخرى.

وكشف عن توفير مبنى لسكن الطالبات المغتربات بالتنسيق مع المحافظة بأسعار مناسبة ووجبات غذائية يومية، وتوفير استراحة لأعضاء هيئة التدريس المنتدبين من فرع جامعة الأزهر بمحافظة أسيوط. وأشار إلى أن العام المقبل سيشهد افتتاح فرع لكلية البنين للدراسات الإسلامية الأمر الذي سيخدم طلاب الأزهر بجميع مراكز المحافظة والمحافظات المجاورة.