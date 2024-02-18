مجلس أمناء الحوار الوطني يبحث جدول أعمال وجلسات موضوعات الحوار الاقتصادي

يستكمل مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم اجتماعاته لبحث جدول أعمال وجلسات موضوعات الحوار الاقتصادي وباقي جلسات الموضوعات المختلفة.

وفي السياق قال مجلس أمناء الحوار الوطني إن جلسات الحوار تتنوع بين العامة والمتخصصة والنوعية، ويعقد ورش عمل وفعاليات وجلسات مشتركة بين لجان الحوار.

وأشار مجلس أمناء الحوار إلى أن جميع الجلسات تتسم بأنها تتسع لجميع وجهات النظر وتستوعب كافة أطياف المجتمع على اختلاف اتجاهاتهم.

وأكد مجلس الأمناء أن الحوار الوطني يعطي أولوية خاصة في الوقت الراهن للمحور الاقتصادي الذي سيعقد جلسات متخصصة في القريب العاجل تنتهي لتوصيات محددة.

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ضياء رشوان يشيد بحزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة

ومن جانبه أشاد ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطني، بحزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة، التي وجه بها الرئيس السيسي اليوم، قائلًا: “تنطلق من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة”.

وأوضح أن مجلس الأمناء يرى هذه القرارات علامة بارزة ومهمة أمام جلسات الحوار الوطني حول القضايا الاقتصادية الحالية، الذي دعا إليه الرئيس بصورة عاجلة، لترشد المشتركين فيها نحو اقتراح كل ما يدعم المصريين اقتصاديا واجتماعيا في مواجهة الظروف الراهنة، ويساعد في نفس الوقت على بناء اقتصاد مصري قوي ومتقدم ومستقل.

وأضاف: “ينضم مجلس الأمناء بصورة كاملة إلى مطلب عموم المصريين، بأن تترافق هذه القرارات مع تحركات وإجراءات قانونية سريعة وحاسمة وعلنية، من الحكومة وكل الجهات المختصة، لضبط الأسواق ومنع أي تلاعب أو استغلال بها، حتى لا تفقد تلك الحرمة من الإجراءات الاجتماعية الهدف الأساسي الذي قصده الرئيس منّ وراءها، وهو دعم المواطنين المصريين في ظل الظروف الراهنة”.

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