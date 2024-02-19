الإثنين 19 فبراير 2024
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سياسة

اليوم، زراعة الشيوخ تناقش سبل تعزيز الصادرات من المحاصيل والفواكه

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

تناقش لجنة الزراعة والري بـمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، طلب المناقشة العامة من النائب حسام الخولي وعشرين عضوًا، حول “استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه”، وذلك بالتنسيق مع مكتبي لجنتي الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والإسكان والإدارة المحلية والنقل، بحضور المسئولين عن وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل والهيئة القومية لسلامة الغذاء والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

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الجلسة العامة لمجلس الشيوخ 

 وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام الخولي، بشأن تعزيز الصادرات الزراعية المصرية، إلى لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: دورنا إزالة أي عقبات تشريعية أمام الملفات التي تتعلق بالقطاع الزراعي، بما في ذلك زيادة الصادرات الزراعية للخارج.

وطلب رئيس مجلس الشيوخ، من النواب تقديم أي مقترحات من شأنها الوصول لحلول لكافة المشكلات، بما يوفر المجهود على الأجهزة التنفيذية.

لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ

من جانبه أكد النائب عمرو أبو السعود، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية إعطاء أولوية للموالح والبساتين، بالإضافة إلى الصادرات الخاصة بالألبان المصنعة والفواكه المجففة باعتبارهما الحصان الأسود، ويعززا زيادة الحصيلة الدولارية.

وأشار إلى أن مصر لديها البنية التحتية الجيدة التي تساعد مصر في التصدير الزراعي، ومنها ما شهدته البلاد من تطوير للمواني وتداول الحاويات مما ييسر في وصول المنتجات المصرية إلي مختلف الدول في أسرع وقت، مطالبا باستهداف أسواق جديدة.

ولفت النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية الحاصلات الزراعية المصرية والتي تشهد قبول عالمي، مطالبا بأهمية دعم الفلاح المصري بشكل متكامل. 

تصنيع المنتجات وإعطائها قيمة مضافة 

وشددت النائبة رشا مهدي، على أهمية أن يكون هناك رؤية لوزارة الزراعة للترويج في الأسواق الخارجية فضلا عن تصنيع المنتجات وإعطائها قيمة مضافة والتي ستزيد من حجم الصادرات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب من جانب آخر.

وطالبت عضو مجلس الشيوخ، بأهمية دعم صغار المزارعين وجدولة الديون المستحقة عليهم.

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