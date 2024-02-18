أبرزها وجود سعرين للدولار والروتين.. نواب الشيوخ يعرضون مشكلات الصناعة

وجه النائب محمد صلاح البدرى، عضو مجلس الشيوخ، انتقادات حادة للحكومة بسبب الروتين في التعامل مع ملف الصناعة.

سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

تعقيد إجراءات إنشاء المصانع

وقال النائب: "أحد أصدقائي من الخارج كان يسعى لإنشاء مصنع أسمدة فى مصر والتقيت به بعد عام ونصف سألته عن أخبار المصنع قالى لى انه فتح المصنع فى دولة عربية أخرى بسبب التعقيدات والإجراءات الكثيرة".

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وطالب عضو مجلس الشيوخ، بإعادة النظر فى استخراج رخص التشغيل.

حل مشكلات المصانع الحالية وتوفير المادة الخام

وطالب طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، بحل مشكلات المصانع الحالية وتوفير المادة الخام، ومستلزمات الإنتاج.

وجود سعرين للدولار يؤثر سلبيا على الصناعة

وحذر عضو مجلس الشيوخ،، لافتا إلى أن وجود سعرين للدولار يؤثر بالسلب على الصناعة الوطنية.

قطاع الصناعة يحتل مرتبة هامة فى الاقتصاد

وأكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن قطاع الصناعة يحتل مرتبة هامة فى الاقتصاد القومى المصرى.

وأوضح أن القطاعات الاقتصادية تساهم فى إجمالى الناتج المحلى بنسبة 20% ويرتبط القطاع ارتباطا مباشرا بقطاعات قوية مع العديد من القطاعات الأخرى، إلى جانب دوره فى تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات.

وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية شهد القطاع نمو متدرج مثلا 2014 إجمالى الصادرات من الصناعات 26 مليار دولار، والعام الماضى بلغ إجمالى حجم الصادرات 32 مليار دولار.

ولفت عبد المحسن، إلى أن تحقيق 100 مليار دولار صادرات يبدأ من تعميق وتوطين بعض الصناعات الاستراتيجية، إضافة لضرورة إنشاء مدن صناعية صديقة للبيئة وتوفيق أوضاع المدن الحالية لتصبح صديقة للبيئة.

فيما طالب النائب السيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الحكومة بحسن إدارة ملف الصناعة للنهوض بالمنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية، وتعديل التشريعات المنظمة للقطاع الصناعى، محذرا من الفشل فى إدارة الملف الصناعى على وجه التحديد.