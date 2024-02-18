أعضاء مجلس الشيوخ يستعرضون تحديات الصناعة ويطالبون بالتوسع في التصنيع الزراعي

استعرض عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، التحديات التى تواجه الصناعة المحلية فى مصر، ومقترحات النهوض بها، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، لمناقشة طلب المناقشة عامة، المقدم من النائب تيسير مطر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام، وذلك بحضور وزير الصناعة أحمد سمير.

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وطالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، باستراتيجية وطنية واضحة خاصة بمختلف النشاطات، لأن الواقع يؤكد أن هناك تشابك بين الوزارات، مما يدعونا إلى أن نكون أمام استراتيجية واضحة ومحددة تحكمها قواعد واضحة فيكون لكل صناعة، الدواء قانون، الزراعة قانون، قانون استثمار خاص بكل صناعة على جدا.

وأضاف، أن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام، من الأمور الهامة جدًا، وذلك مرجعه الي زاويتين؛ الأولى متعلقة ومرتبطة بنص دستوري في المادة 28 وما فسرته في هذا الشأن وما انتهت إليه في نهاية الفقرة ونصها على "الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله".

واستكمل أبوشقة: أما الزاوية الأخرى لأهمية الموضوع هي أنه مرتبط بالاستراتيجية الوطنية لخطة التنمية المستدامة 2030 والمشروع الوطني الذي تبناه الرئيس السيسي لإقامة دولة عصرية حديثة.

وتسأل ابوشقة هل نحن أمام استراتيجية وطنية للصناعة بما تستوجبه من أن نكون أمام نصوص واضحة محددة حاكمة، خاصة وأنني قد راجعت كافة القوانين ذات الصلة ووجدتها قوانين متناثرة غير متصلة ويعوق بعضه البعض الأخر، ومن ثم فالواجب العملي والفعلي هو أننا أمام وزارات في جذر منفصلة، كل وزارة تصدر قرارات تنتهي بولاية الوزير؛ والمثال على ذلك استراتيجية تصنيع الدواء وإنشاء مدينة الدواء على 180 ألف متر في الخانكة بالقليوبيه ؛ نحن نتساءل ما هي القوانين الحاكمة لهذه المدينة؟ هي تابعة لوزارة الصحة لكنها ترتبط ارتباط وثيقًا بالصناعة بما تشكله من شريان رئيسي بالاقتصاد المصري.

مصر الأولى في القضاء على فيروس سي، وتصنيع لقاحات كورونا

ودعا أبوشقة لضرورة أن نكون أمام إنتاج يكفي لتغطية الحاجة المحلية وتصدير يُدر عملة صعبة في هذا المجال، خاصة وأن مدينة الدواء نجحت وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، بأن مصر الأولى في القضاء على فيروس سي، وتصنيع لقاحات كورونا.

أهمية التصنيع الزراعى فى النهوض بمنظومة الصناعة المصرية

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية التصنيع الزراعى فى النهوض بمنظومة الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن التصنيع الزراعى يتميز بتوافر المواد الخام وهى المحاصيل الزراعية، ويعد ذلك مدخل هام للصناعة المصرية.

إستغلال مبادرة حياة كريمة

ودعا الجبلى، إلى ضرورة إستغلال مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والريف المصرى، فى النهوض بالصناعة المحلية بالقرى، من خلال إنشاء مجمعات صناعية ومشروعات صغيرة تتناسب مع طبيعة كل قرية ومواردها، بما يؤدى فى النهاية إلى زيادة الإنتاج المحلى وتوفير فرص عمل وتحسين دخل ومعيشة المواطنين.

التوسع فى إنشاء المدارس التكنولوجية

وقال رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلى أهمية التوسع فى إنشاء المدارس التكنولوجية، والتى تساعد بدورها فى توفير العمالة المؤهلة والماهرة فى قطاع الصناعة، بما يؤدى إلى تطوير الصناعة وزيادة جودة المنتج المحلى، متابعا، ذلك بالإضافة إلى تعظيم استخدام التكنولوجيا والبحث العلمى فى تطوير الصناعة، والتوسع فى الصناعات التكتولوجية.

واختتم الجبلى، كلمته بالجلسة العامة، بتأكيده على ضرورة تيسير الإجراءات المتعلقة بالتراخيص وتخصيص الأراضى الصناعية، وكافة الإجراءات التى تشجع المصنعين، على بدء استثمارات فى مختلف المجالات الصناعية.

وقال النائب ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن الصناعة لن تقوم إلا بإعادة التأهيل والهيكلة، ونوصي بضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعي.

وتابع الهضيبي: اتفق مع التوجه الرئاسي، وأنا أردد من ورائه أنه لا أمل لحل المشكلة الاقتصادية إلا بقاطرة الصناعة والتصدير؛ لكن كافة التوقعات تتحطم على صخرة الجزر المنعزلة الحكومية.

تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية

وقال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن أبرز التحديات التي تواجه الصناعة تتمثل في تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التي أدت إلى مضاعفة أعباء الإنتاج على المصانع وزيادة عدد المصانع المتعثرة التي تعاني بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والضرائب

وأشار إلى ضرورة إيجاد حلول فورية لمشكلات تدبير موارد مستلزمات الإنتاج، وتقديم الدعم الكامل لمشروعات ريادة الأعمال الصناعية وتقديم حزم إعفاءات وتشجيع مختلفة، فضلًا عن ضرورة إعادة النظر فى التشريعات المتشابكة المتعلقة بالصناعة وإصدار قانون الصناعة الموحد، وتوفير آليات تمويلية ميسرة بفائدة مخفضة، وتيسير إجراءات حصول المشروعات الصناعية على التمويل، وتقديم حوافز غير تقليدية للمستثمرين مثل اعتراف البنوك بنظام حق الانتفاع bot كشرط تمويلي للمشاريع الاستثمارية.

رسوم توصيل المرافق الصناعية

وشدد على بتخفيض رسوم توصيل المرافق الصناعية، وإعفاء الصناعات الصغيرة منها، وتحديد سعر مناسب للأراضى الصناعية، وميكنة الإجراءات لاختصار الدورة الزمنية لإصدار التراخيص وبدء تشغيل المشروعات، وتعزيز وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الصناعية وسرعة تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص في إنشاء مصانع لإنتاج المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتوطين الصناعات التكاملية والمغذية، والحد من الاستيراد وتعظيم الصادرات، مما يوفر عملة صعبة ويخفف الضغط على المصنعين بسبب أعباء تكاليف الإنتاج واستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج.