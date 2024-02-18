دوري أبطال أفريقيا، مشوار ميدياما الغاني قبل مواجهة الأهلى

دوري أبطال أفريقيا، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق ميدياما الغاني في لقاء الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي وميديما الغانى

وتقام مباراة الأهلى وميديما الغانى في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

مشوار ميدياما الغاني بدورى الأبطال الموسم الحالي

وخاض الفريق الغانى 8 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة فقط وخسر في أربع مباريات واحرز لاعبوه 8 اهداف وتلقت شباكه 12 هدفًا.

Advertisements

مباريات ميدياما الغاني بدورى الأبطال الموسم الحالي

1- ميدياما الغاني 1-0ريمو ستارز النيجيري ذهاب دور ال 64

2- ميدياما الغاني 0-1 ريمو ستارز النيجيري إياب دور ال 64 (3-2) ركلات الترجيح

3- ميدياما الغاني 3-1 هوريا الغينى ذهاب دور ال 32

4- ميدياما الغاني 1-2 هوريا العينى إياب دور ال 32

5- ميدياما الغاني 0-3 الأهلى الجولة الأولى بدور المجموعات

6- ميدياما الغاني 2-1 شباب بلوزداد الجزائري الجولة الثانية بدور المجموعات

7- ميدياما الغاني 1-1 يانج افريكانز التنزاني الجولة الثالثة بدور المجموعات

8- ميدياما الغاني 0-3 يانج افريكانز التنزاني الجولة الرابعة بدور المجموعات

مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض الفريق الأحمر 6 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل فى مثلهم، وأحرز لاعبوه 11 هدفا ودخل مرماه هدف واحد فقط.

مباريات الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

1- الأهلي 3-0 سان جورج الاثيوبي ذهاب دور الـ 32

2- الأهلي 4-0 سان جورج الاثيوبي إياب دور الـ 32

3- الأهلى 3-0 ميدياما الغاني الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الأهلى 1-1 يانج افريكانز التنزاني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الأهلى 0-0 شباب بلوزداد الجزائري الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الأهلى 0-0 شباب بلوزداد الجزائري الجولة الرابعة بدور المجموعات

الشحات وكهربا في صدارة هدافي الأهلى بدورى الأبطال الموسم الحالي

ويتقاسم الثنائي حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا صدارة هدافي الأهلى بدورى الأبطال الموسم الحالي برصيد 3 أهداف لكل لاعب.

1- أحرز حسين الشحات ثلاث أهداف بواقع هدفين في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 وهدفا في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.

2- سجل محمود عبد المنعم كهربا ثلاث أهداف بواقع هدفين في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور الـ 32 وهدفا في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.

3- سجل محمد مجدى أفشة هدفًبن في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في لقاء إياب دور الـ32.

4- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

5- سجل صلاح محسن هدفًا في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.

6- أحرز بيرسى تاو هدفًا في شباك فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية بدور المجموعات.