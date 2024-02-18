الأحد 18 فبراير 2024
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محافظات

انطلاق دورتى فن التعامل مع الجمهور وتنمية المهارات بالجهات الحكومية بالبحيرة

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة بالبحيرة

انطلقت فاعليات الأسبوع التدريبي السادس من مبادرة "محو الأمية الرقمية وبناء القدرات" التي تنفذها مديرية التنظيم والإدارة، برئاسة داليا عثمان حيث تبدأ الدورة الثالثة من فن التعامل مع الجمهور، بالإضافة إلى بداية الدورة الأولى من برنامج تنمية المهارات الإشرافية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة  نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وفي إطار خطة المحافظة للتحول الرقمي لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل سرعة إنجاز الأعمال اليومية التى يقوم بها الموظفون، وذلك من خلال تكثيف الدورات التدريبية وتنمية قدرات العاملين وتطوير مهاراتهم الوظيفية لبناء جهاز إداري كفء وفقًا لأهداف إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر٢٠٣٠. 
 

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وأشار حسنين محمد حسنين - مدير عام الإدارة العامة لمركز التدريب الإدارى، الى أن الدورات تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنمية المهارات السلوكية فى التعامل مع المواطن، كما تستهدف بناء صف ثانى من القيادات القادرة على تولى المسؤولية من خلال تنمية المهارات السلوكية والشخصية للمتدربين.

 

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المبادرة محو الامية الأمية في مصر البحيرة

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