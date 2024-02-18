مجهودات الدولة في مواجهة المشكلة السكانية.. لقاء توعوي بمركز إعلام دمنهور

نظم مركز إعلام دمنهور برئاسة، أميرة الحناوي، لقاء توعوي حول (مجهودات الدولة المصرية في مواجهة المشكلة السكانية) بمدرسة عمر الوكيل الثانوية للبنات بدمنهور بحضور الدكتورة شيماء حلمى - مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة دمنهور، والشيخ السيد سعد مصطفى - كبير أئمة بإدارة أوقاف دمنهور ونجلاء بلبع - مدير إدارة التنمية المستدامة بالإدارة التعليمية بدمنهور.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وفى إطار فعاليات حملة (تنمية الأسرة المصرية) تحت شعار "أسرتك.... ثروتك" في ضوء الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.

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برامج تثقيفية وتوعوية للتحكم في النمو السكاني

تناول اللقاء جهود الدولة للحد من مشكلة الزيادة السكانية، من خلال تنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية للتحكم في النمو السكاني، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات تنموية لتوفير فرص عمل، وتحسين مستوى المعيشة، بهدف تحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على مكانة الأسرة في الإسلام فهي البناء الأساسي للمجتمع، كما تحث الشريعة الإسلامية على حفظ كيان الأسرة والاهتمام بها وتوفير الحماية والرعاية لأفرادها.