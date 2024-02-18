الأحد 18 فبراير 2024
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أخبار مصر

بمرتبات تصل لـ 16 ألف جنيه، انطلاق ملتقى توظيف جمعية الفسطاط الجديدة غدا

ملتقي وظائف تمكين،
ملتقي وظائف تمكين، فيتو

أعلنت جمعية الفسطاط الجديدة “تمكين” بالتعاون مع محافظة القاهرة ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة والاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة، عن وظائف ملتقى توظيف جمعية الفسطاط الجديدة( مصر تعمل وتنتج )، وذلك غدا الإثنين الموافق 19 فبراير 2024 من الساعة 10  وحتى 4 مساءا بحديقة الحرية.

ملتقى توظيف جمعية الفسطاط الجديدة

وأوضحت جمعيه الفسطاط تمكين 3 مشروعات تمكين للتدريب والتأهيل لسوق العمل، عن مرتبات وظائف ملتقى التوظيف وهي تتراوح بين ٣٥٠٠ الى ١٦ الف جنيه حسب الوظيفة"، وستكون تلك الوظائف  "لحملة المؤهلات المتوسطة والعليا من محافظة القاهرة"، مشيرة إلى أن دخول الملتقى مجانا.

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وأشارت جمعية الفسطاط الجديدة إلى أنه يمكن لجميع الراغبين من حملة المؤهلات العليا بمحافظة القاهرة معرفة الوظائف والتخصصات المتاحة من خلال الدخول على الرابط من هنـــا، ولـ  رابط استمارة التقديم  اضغط هنـــا
 

 

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ظيف جمعية الفسطاط الجديدة جمعية الفسطاط الجديدة محافظة القاهرة

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