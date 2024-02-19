5 اختصاصات للجمعية العمومية غير العادية في قانون الهيئات الشبابية

حدد قانون الهيئات الشبابية عددا من الاختصاصات للجمعية العمومية غير العادية، وذكرت المادة «12» على أن تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي:

1. إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وفقا للنصاب الذي تحدده لائحة النظام الأساسى، ويُحرم من أسقطت عضويته من عضوية مجلس الإدارة لأي من الهيئات الشبابية لمدة 4 سنوات من تاريخ إسقاط العضوية.

دعوة الجمعية العمومية خلال شهر من إسقاط العضوية

وفي حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء المجلس يتولى المدير التنفيذي للهيئة تسيير العاجل والضروري من أمور الهيئة، ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ إسقاط العضوية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة.

Advertisements

أما في حالة إسقاط العضوية عن أغلبية أعضاء المجلس فيتولى العدد المتبقى من مجلس الإدارة تسيير العاجل والضروري من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ الاسقاط لشغل الأماكن الشاغرة بمجلس الإدارة، وفقا للمواعيد والإجراءات المحددة آنفا وذلك للمدة الباقية للمجلس.. وذلك كله ما لم تكن المدة المتبقية على انتهاء الدورة أقل من سنة فيكون إجراء الانتخابات بانتهاء الدورة.

2. إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.

5. الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة المهمة والعاجلة الواردة فى جدول الأعمال.

وذكرت المادة «7» على أن تقدم أوراق الشهر إلى الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يتم البت في طلب الشهر خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها، وإذا انقضت المدة المقررة دون البت في طلب الشهر يعد ذلك قبولًا للطلب.

ضوابط إشهار الهيئات الشبابية

والمادة «8» تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الشبابية بمجرد شهر نظامها طبقًا لهذا القانون ويتم الشهر بالقيد في السجل المعد لذلك وينشر النظام الأساسي في الوقائع المصرية، وتكون مسؤولية المسؤولين عن أعمالها بالتضامن حتى إتمام الشهر.

امتيازات الهيئات الشبابية، وتنص المادة «27» على أن تعتبر الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات والإعفاءات الآتية:

1. عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضي المدة وللمحافظ المختص إزالة أي تعدٍّ عليها بالطريق الإداري على نفقة المخالف.

2. اعتبار أموالها أموالًا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

3. الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.

4. الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها في عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى، ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليًّا والتي تفرض مستقبلًا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها.

الهيئات الشبابية وفقًا للقانون

5. الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتي تلزم لممارسة نشاطها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب من رئيس الجهة الإدارية المركزية كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والمهمات التي تستوردها الجهة الإدارية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب.

ويحظر التصرف في ما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقًا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد.

6. الإعفاء من ضريبة الملاهي على مختلف المباريات التي تخضع لإشراف اتحاد الألعاب الرياضية بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أي نوع من أنواع الملاهي.

تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية

7.الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأصل، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.

8. تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الأجور المقررة.

9. تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن ثلاثين فردًا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشروط اعتماد الهيئة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.