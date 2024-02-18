فيتش: ارتفاع إجمالي توليد الكهرباء في مصر إلى 320.1 تيرا وات خلال 2033 (إنفوجراف)
نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنفوجراف جديدا تحت عنوان (فيتش تتوقع ارتفاع إجمالي توليد الكهرباء في مصر ليصل إلى 320.1 تيرا وات /ساعة خلال عام 2033).
ارتفاع إجمالي توليد الكهرباء في مصر
تتوقع وكالة فيتش سوليوشنز أن يرتفع إجمالي توليد الكهرباء في مصر من 212.2 تيرا وات/ ساعة خلال عام 2022 ليصل إلى 320.1 تيرا وات/ ساعة خلال عام 2033، ومن المتوقع أن ترتفع حصة توليد الكهرباء من المصادر المتجددة غير الكهرومائية من إجمالي توليد الكهرباء في مصر من نحو 5.6% عام 2022 لتصل إلى 24.8 عام
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