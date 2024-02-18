الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة فولبرايت

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس مجلس إدارة هيئة التبادل التعليمي والثقافي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية "فولبرايت" اجتماع مجلس إدارة الهيئة.

جاء ذلك بحضور د. ماجي نصيف المدير التنفيذي للهيئة، وأعضاء مجلس، ود. مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ود. شريف صالح القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، والمستشار روبن هاروتونيان مستشار الشئون العامة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، ووويك باورز رئيس مكتب التعليم والصحة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمهندس رايموند ميلر شريك مؤسس لشركة رفعت وميلر، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

Advertisements

وفى بداية الاجتماع، أكد الوزير على تعظيم دور التعليم والبحث العلمي في خدمة خطط التنمية المُستدامة،  وربط مخرجات الأبحاث العلمية بالصناعة وسوق العمل، مشيرًا إلى أهمية البحث العلمي كمحرك للاقتصاد وتلبية احتياجات المجتمع.

وأعرب الوزير عن سعادته تجاه الفرص الجديدة التي أعلنتها الهيئة في مجال دراسات الإعاقة وتشمل منح مُدعمة بالكامل لدراسة الماجستير، وإجراء أبحاث الدكتوراه وأبحاث ما بعد الدكتوراه في التخصصات المختلفة التي تخدم دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن تطوير الخدمات المُقدمة لهم وإدماجهم في المجتمع، لافتًا إلى أن هذا الإعلان يأتي ضمن مبادرة الدمج والإتاحة التي أطلقتها الهيئة في بداية 2023، والتي نجحت في زيادة عدد المُتقدمين لمنح فولبرايت من الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الدعم لهم خلال مراحل التقديم.

وخلال الاجتماع أعلنت د. ماجي نصيف، عن زيادة عدد المنح المُقدمة للأساتذة والباحثين المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات.

ووافق المجلس على المنح المُقدمة في برامج أبحاث ما بعد الدكتوراه، والإشراف المشترك لطلاب الدكتوراه، بالإضافة إلى المنح المُقدمة للطلاب والمهنيين للدراسة في الكليات المُجتمعية في الولايات المتحدة الأمريكية في المجالات الفنية والتطبيقية والمهنية.

كما ناقش المجلس المشروعات المُتعلقة بالأساتذة والخبراء الأمريكيين الذين تستضيفهم الهيئة للتعاون مع نظرائهم المصريين في دعم مشروعات كُبرى بالجامعات والمراكز البحثية والوزارات والمؤسسات المختلفة، موضحة أن عدد الخبراء المُنتظر استضافتهم يبلغ 40 خبيرًا في المجالات الحيوية المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التعليم العالي التعليم الخاص التعليم العالي والبحث العلمي القاهرة الجديدة المجلس الأعلى للجامعات قطاع الشئون الثقافية والبعثات وزير التعليم العالي والبحث العلمي

مواد متعلقة

تعاون بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لاكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين والنوابغ

الأكثر قراءة

مصر تتقدم بمذكرة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.. والمرافعة الأربعاء المقبل

أول تعليق من السفارة اليمنية بالقاهرة على مقتل اللواء حسن العبيدي

خبير قانوني يكشف الأبعاد القانونية لتقدم مصر بمذكرة ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

سر المستعمرة العقابية رقم 3.. السجن الروسي الذي توفي فيه أليكسي نافالني (فيديوجراف)

زغلول صيام يكتب: ميدو وشركاه

مجلس الأهلي يُلبي دعوة الزمالك غدًا.. ويؤكد اعتزازه بالعلاقات الراسخة بين الناديين

العثور على 30 ألف طن سكر و16800 عبوة زيت داخل مخزنين بالقاهرة

بعد الهجوم عليه من معرض أهلًا رمضان، وزير التموين يتصدر الترند، والنشطاء: ارحل

Advertisements

منوعات

المزيد

399 دولارًا سعر أغلى حذاء، ترامب يبيع أحذية رياضية

بدأت تتحقق، توقعات صادمة للعرافة العمياء لعام 2024

بسبب الازدحام، مواطن صيني يستأجر طائرة خاصة لتوصيل طفلته إلى حفلة

إياك و"حك الرأس" أثناء القيادة.. تسببت في تغريم شخص 400 دولار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد 18 فبراير 2024

المزيد

انفوجراف

8 أسباب للهالات السوداء (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب الماء البارد في المنام وعلاقته بربح الأموال

من الذين لا يغفر لهم الله في ليلة النصف من شعبان؟ الإفتاء تجيب

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان لعام 1445 وآراء العلماء في إحيائها

المزيد
الجريدة الرسمية