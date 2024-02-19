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سياسة

تصل للحبس 5 سنوات، تشريعية النواب تناقش تغليظ عقوبات احتكار السلع

مناقشة تغليظ عقوبات
مناقشة تغليظ عقوبات احتكار السلع، فيتو

تناقش اليوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مشروع تعديلات  قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

 

تغليظ عقوبة احتكار السلع الإستراتيجية

وتستهدف التعديلات وفقا لمشروع قانون الحكومة، تغليظ عقوبة احتكار السلع الإستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.

 

إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية

وتضمنت العقوبات الواردة في مشروع قانون الحكومة، إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

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وجاء تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك لينص على:  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة "8"من هذا القانون.

 

تغليظ عقوبة الحبس والغرامة لاحتكار السلع

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

 

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

ومن الجدير بالذكر أن مادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على: يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.

 

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

 

ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

 

ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.

 

المادة الثانية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181  لسنة 2018،أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة حبس السلع الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.

 

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السلع احتكار السلع قانون حماية المستهلك الحكومة السلع الاستراتيجية الحبس والغرامة

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