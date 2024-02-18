ضبط 2.5 طن أسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محي الدين، من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم تحت إشراف الدكتور هادى الجندى بتنفيذ عدة حملات تموينية بمراكز ادكو وإيتاي البارود وكوم حمادة وأبو المطامير

وأسفرت الحملات عن ضبط ٢.٥ طن أسماك مدخنة غير صالحة للإستهلاك الآدمي وكمية من اللحوم ذُبحت خارج المجازر الحكومية واسماك ودواجن ولحوم مصنعه غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير ٢٤ محضرا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والعمل علي علي النيابة للتحقيق، لردع الخارجين عن القانون وتاكيدا علي هيبة الدولة، وحفاظا علي ارواح وسلامة المواطنين.

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أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية والتفتيش المستمر على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والمجمدات والمطاعم والثلاجات للتأكد من جودة السلع ومطابقاتها للمواصفات.