الأحد 18 فبراير 2024
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اقتصاد

سعر جرام الذهب المعلن بالبورصة المصرية اليوم 18 - 2 - 2024

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

مؤشر الذهب فى البورصة المصرية، استقر مؤشر الذهب في البورصة المصرية، بحركة التداولات، حيث سجل السعر المنشور على موقع البورصة المصرية لـ جرام الذهب عيار 24 نحو 4238.19 جنيه للعرض، بينما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 4128.26 جنيه للطلب. 

 

مؤشر الذهب فى البورصة، فيتو 

وتنشر “فيتو” أسعار الذهب بتعاملات اليوم داخل موقع البورصة المصرية

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 على نحو 4128.26 جنيه للطلب. 

كما سجل جرام الذهب عيار 24 على نحو 4238.19 جنيه للعرض. 

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ويمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية  من هنــــــــــــــا 

الذهب، فيتو 

الاستثمار في الذهب يحظى بشعبية كبيرة في سوق المال المصري

الاستثمار في الذهب يحظى بشعبية كبيرة في سوق المال المصري، وهذا نتيجة المكاسب الكبيرة التي يحققها للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يتميز بدرجة عالية من الأمان مما يجعله الملاذ الآمن للراغبين في الاستثمار، ولذلك فإنه مع توقع انخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2024 فقد أصبح الذهب احتمالا أكثر جاذبية، بجانب أنه يزداد الإقبال عليه في ظل  التوترات الجيوسياسية التي تتعرض لها العديد من دول العالم، حيث يوجد هناك العديد من الطرق المختلفة للاستثمار في الذهب، والتي يأتي من أبرزها شراء الذهب المادي عبر شراء السبائك والعملات والمشغولات، بالإضافة إلى الاستثمار في صناديق الذهب المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة، وأسهم تعدين الذهب. 

خبير جيولوجيا يكشف كارثة تهدد دولتين عربيتين، بعد انهيار منجم الذهب كوبلر

انهيار منجم كوبلر في تركيا،كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن كارثة حقيقية تهدد تركيا وسوريا والعراق، وذلك مع انهيار منجم كوبلر للذهب في تركيا.

انهيار منجم كوبلر للذهب في تركيا 

 وعن انهيار منجم كوبلر في تركيا، أكد الدكتور عباس شراقي أن انهيار المنجم، تسبب في انهيار المادة شديدة السمية، التي تستخدم في استخراج الذهب من المنجم، والذي يقع بالقرب من منابع نهر الفرات، ويخشى من وصولها إلى روافد نهر الفرات المقام عليه العديد من السدود فى تركيا أهمها كيبان وأتاتورك، وسد الفرات (الطبقة) فى سوريا، وسد حديثة (القادسية) فى العراق.

الذهب، فيتو 

توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية لسعر الذهب خلال 2024

وتراوحت توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية لسعر الذهب خلال 2024 بين 1950 و2200 دولار للأونصة، وحسب “وكالة بلومبرج”، أجمعت البنوك والمؤسسات على أن الظروف المواتية خلال العام الجاري كلها تدعم أسعار المعدن الأصفر، فالمخاطر الجيوسياسية القائمة وتوقعات الأسواق ببدء الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة وما يتبعه من احتمالية تراجع قيمة الدولار القوي وتضخم الأسعار، كلها عوامل تصب في صالح المعدن الأصفر.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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