جلسة كولر وطبيب الأهلي تحسم موقف بيرسي تاو من رحلة غانا

دوري أبطال إفريقيا، يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع أحمد جاب الله طبيب الفريق من أجل حسم موقف بيرسي تاو لاعب الفريق من مباراة ميدياما الغاني.

وتؤكد المعلومات القادمة من الأهلي أن بيرسي تاو سيكون جاهزا للتواجد في رحلة غانا المرتقبة لمواجهة ميدياما الغاني.

وقال مصدر داخل الأهلي إن أليو ديانج لاعب الفريق سيكون مرشحا للغياب عن صفوف الفريق لمدة تقترب من الشهرين بعد جراحة تنظيف الركبة المرتقبة.

وأضاف: المدة المنتظرة لغياب أليو ديانج في المعتاد تكون من شهر إلي شهر ونصف ولكن من الوارد إن تصل إلي شهرين في ظل سياسة الجهاز الطبي بشأن تأمين عودة اللاعبين المصابين ومنحهم مزيد من الوقت للتعافي واعلان الجاهزية بشكل مثالي.

ويدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تعديل موعد سفر بعثة الفريق إلي غانا لمواجهة ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعلمت فيتو ان كولر ققد يعدل موعد السفر ليكون عصر الأربعاء القادم بدلا من الثلاثاء كما كان مقرر له علي أن يحسم كولر وخالد بيبو مدير الكرة والجهاز المعاون الموعد النهائي للسفر خلال الساعات القليلة المقبلة.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي إعادة عمرو السولية لاعب الفريق إلي تشكيل الأحمر الأساسي في مباراة ميدياما الغاني الجمعة القادم في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويغيب مروان عطية عن مباراة ميدياما الغاني بسبب تراكم البطاقات حيث سيتواجد عمرو السولية علي حسابه في المباراة.

يرافق وسام أبو علي مهاجم الأهلي بعثة الفريق المتجهة إلي غانا خلال الأيام القليلة المقبلة لمواجهة ميدياما الغاني الجمعة القادم في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعلمت فيتو ان وسام أبو علي سيكون جاهز للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة ميدياما الغاني علي أن يكون قرار الدفع به من عدمه في يد الجهاز الفني.

قال مصدر داخل الأهلي أن احمد نبيل كوكا لاعب الأهلي سيكون خارج حسابات الجهاز الفني في رحلة غانا لمواجهة ميدياما الغاني.

أضاف: اللاعب غير جاهز طبيا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة ميدياما الغاني وسيتم تجهيزه لمباراة يانج أفريكانز التنزاني المقرر لها مطلع مارس القادم في آخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع خالد بيبو مدير الكرة لحسم موقف محمود كهربا لاعب الفريق من مباراة ميدياما الغاني الجمعة القادم.

ويرغب كهربا في الغياب عن المباراة بسبب ارتباطه بحضور زفاف شقيقته في نفس يوم المباراة وهو ما سيحسمه الجهاز الفني.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق ميدياما الغاني في لقاء الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي وميديما الغانى

وتقام مباراة الأهلى وميديما الغانى في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وميديما الغانى

وتذاع مباراة الأهلى وميديما الغانى على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا الاثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق ميدياما الغاني المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل بالجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقياده السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق قد منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس واليوم بعد العودة من الجزائر عقب خوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري بالجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبى بدون أهداف.

مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض الفريق الأحمر 6 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل فى مثلهم، وأحرز لاعبوه 11 هدفا ودخل مرماه هدف واحد فقط.

مباريات الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

1- الأهلي 3-0 سان جورج الاثيوبي ذهاب دور الـ 32

2- الأهلي 4-0 سان جورج الاثيوبي إياب دور الـ 32

3- الأهلى 3-0 ميدياما الغاني الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الأهلى 1-1 يانج افريكانز التنزاني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الأهلى 0-0 شباب بلوزداد الجزائري الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الأهلى 0-0 شباب بلوزداد الجزائري الجولة الرابعة بدور المجموعات

الشحات وكهربا في صدارة هدافي الأهلى بدورى الأبطال الموسم الحالي

ويتقاسم الثنائي حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا صدارة هدافي الأهلى بدورى الأبطال الموسم الحالي برصيد 3 أهداف لكل لاعب.

1- أحرز حسين الشحات ثلاث أهداف بواقع هدفين في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 وهدفا في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.

2- سجل محمود عبد المنعم كهربا ثلاث أهداف بواقع هدفين في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور الـ 32 وهدفا في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.

3- سجل محمد مجدى أفشة هدفًبن في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في لقاء إياب دور الـ32.

4- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

5- سجل صلاح محسن هدفًا في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.

6- أحرز بيرسى تاو هدفًا في شباك فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية بدور المجموعات.