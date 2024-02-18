علاج 50 ألف رأس ماشية.. البحيرة تطلق 10 قوافل بيطرية

نظمت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتور أشرف محيي الدين، قوافل بيطرية علاجية خلال شهر فبراير الجاري، نجحت في علاج الحيوانات في مختلف التخصصات وبلغ عددهم 42073 حيوانا وبلغت القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين 10 قوافل بإجمالي 8372 حيوان معالج، حيث تم الاشتراك فى القوافل العلاجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات بإدارة الرعاية البيطرية بمراكز دمنهور - الدلنجات - كوم حماده - التحرير - كفر الدوار - شبراخيت - رشيد - المحمودية - أبو حمص تم خلالها علاج 4900 طفيليات خارجية، و2350 طفيليات داخلية.

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كما أعلنت مديرية الطب البيطري بالبحيرة في بيان أن إجمالي الأعداد المحصنة من رؤوس الماشية خلال الحملة القومية للتحصين التى بدأت ٢٧ يناير الماضي ضد مرضي الجلد العقدى وجدرى الأغنام بلغت (105066)، كما تم تحصين (45) بقرة ضد حمى الثلاث أيام وتحصين (752) رأس ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة، وتم إصدار (400) تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009.

وبلغ إجمالي عدد المذبوحات من الحيوانات 1320 رأس ماشية، وبلغت مذبوحات الدواجن 222346، كما تم إطلاق 11 حملة تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، وتحرير 30 قضية بإجمالي مضبوطات 8288 كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اختبار 251 حيوانا وتحصين 10 لمرض البروسيلا و249 لمرض السل البقري، وتنظيم 54 ندوة إرشادية تضمنت 157 موضوعا مختلفا، وعدد 290 توعية إرشادية مسبقة ومصاحبة للجان التحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام.