الموالح والفراولة تتصدران قائمة الصادرات الزراعية المصرية.. والسعودية وليبيا أبرز المستوردين

كشف تقرير صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن تصدر البطاطس الأسبوع الماضي قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 36 ألف طن، تليها خضروات متنوعة مجمدة بإجمالي 10 آلاف طن، ثم الفاصوليا بإجمالي 7 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 68 صنف بنحو 77 ألف طن.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 75 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 10 آلاف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 3 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 35 صنف بنحو 90 ألف طن.

ومثلت السعودية وليبيا وإيطاليا والسودان أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 152 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1025 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 931 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 840 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1715 رسالة بنحو 288 ألف طن لـ 640 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 150 صنف من قمح وفول وزيوت متنوعة من 90 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها استراليا، أوكرانيا، أمريكا وماليزيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 520 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 340 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 242 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 46 منتج و7 شركات و1 مصنع، ونفذت 9 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 464 منتج جديد، وأصدرت 16 شهادة بيع حر.

وعقدت إدارة السلع الاستراتيجية دورة تدريبية لمديري مواقع تخزين القمح والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالمركز المصري لتكنولوجيا الطحن بعنوان "المتطلبات الأساسية لمنشآت تخزين الحبوب (الصوامع – البناكر – الشون – مراكز التجميع)" للامتثال لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء للإدراج بالقائمة المعتمدة لـ 113 متدرب، بمشاركة رئيس قطاعات فنية المطاحن بالشركة القابضة للصناعات الغذائية.

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