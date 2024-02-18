سلامة الغذاء تشارك في برنامج تدريبي بتونس بالتعاون مع جامعة هولندية

شاركت الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببرنامج "سلامة الغذاء" بدولة تونس، والمنظم بالتعاون مع الجامعة الهولندية Wageningen University & research بمشاركة مصر وفلسطين والأردن وليبيا والعراق، والذي استهدف مناقشة العديد من القضايا التي تتعلق بسلامة الغذاء وكذا تعزيز التعاون بين الدول العربية من خلال تفعيل وتطبيق الاتفاقيات الدولية.



البرنامج التدريبي لسلامة الغذاء

وتم في إطار البرنامج التدريبي إجراء زيارات ميدانية لبعض المنشآت التي حصلت على اعتمادات دولية للابتكار في الصناعات الغذائية والتي طبقت أهم وأحدث المعايير الدولية لسلامة الغذاء.



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مأموريات الرقابة على المصانع

وفي سياق آخر نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 94 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير، وتم تسجيل 10 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وإدراج 2 مصنع بالقائمة البيضاء، وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 63 زيارة، وتم تسجيل 4 منشآت بالهيئة وجاري إدراج 2 محطة تعبئة بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 2972 إذن تصدير لحاصلات زراعية لـ 1609 شركة مصدرة.



كما شاركت الهيئة في اجتماع المجلس التصديري والخاص بمناقشة مشروع تسيير الخط السريع للحاصلات الزراعية سريعة التلف بين مصر وإيطاليا، وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5820 رسالة بنحو 240 ألف طن لعدد 1625 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 440 صنف من خضروات وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.