ارتفاع أسعار الفضة، صعود مؤشر المعدن الأبيض ‏عالميا

أسعار الفضة فى مصر، ارتفعت أسعار الفضة صباح اليوم الأحد 18/ 2 / 2024 في مصر، بحركة التعاملات، وتعرض “فيتو” سعر الفضة يوميا وفقا لتقلبات أسعار الفضة فى السوق لحظيا.

أسعار الفضة (Silver) بحركة التعاملات

الفضة (Silver) واحدة من المعادن الثمينة التي تجذب الاستثمارات والاهتمام في جميع أنحاء العالم وبما أن سوق الفضة يشهد تقلبات مستمرة في الأسعار، تعد متابعة التحركات الخاصة بأسعار الفضة أمرًا مهمًّا للمستثمرين وأصحاب الاهتمام بهذا المجال،.

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وخلال السطور التالية تستعرض "فيتو" تحديثا لحظيا لسعر الفضة (Silver) في مصر بحركة التعاملات.

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مؤشر الفضة عالميا، فيتو

سعر أونصة الفضة

ارتفع مؤشر الفضة العالمى بنسبة 1.43 %، حيث سجل سعر أونصة الفضة اليوم نحو 23.36 دولار للشراء، ونحو 23.28 دولار للبيع.

سعر الفضة النقية عيار 999

سجل سعر الفضة النقية عيار 999 اليوم نحو 49.63 جنيه، بما يعادل نحو 0.74 دولار.

سعر الفضة البريطانية عيار 958

سجل سعر الفضة البريطانية عيار 958 اليوم عند 47.59 جنيه، بما يعادل نحو 0.71 دولار.

سعر الفضة الإسترليني عيار 925

سجل سعر الفضة الاسترليني عيار 925 اليوم نحو 45.95 جنيه، بما يعادل نحو 0.66 دولار.

سعر الفضة العملات عيار 900

سجل سعر فضة العملات عيار 900 عند مستوى 44.71 جنيه، بما يعادل نحو 0.66 دولار.

سعر الفضة المجوهرات عيار 800

سجل سعر فضة المجوهرات عيار 800 اليوم عند 39.74 جنيه، بما يعادل نحو 0.59 دولار.

سعر الفضة عيار 880

سجل سعر الفضة عيار 880 في محلات الفضة عند 43.71 جنيه، بما يعادل نحو 0.65 دولار.

الفضة، فيتو

تأثر سوق الفضة بعدة عوامل

سعر الفضة في مصر اليوم، استقرت أسعار جرام الفضة في مصر اليوم، حيث تعتبر السوق المصرية من أهم الأسواق الناشئة في مجال التجارة والاستثمار، ومن المهم أن نلاحظ أن سعر الفضة في مصر يتأثر بعدة عوامل، مثل:

العرض والطلب.

الأحداث الاقتصادية العالمية.

تقلبات سوق العملات.

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الفضة، فيتو

حركة تعاملات المعدن الأبيض "الفضة" ‏عالميا

المعدن الأبيض "الفضة" على وشك تكبد رابع خسارة أسبوعية على ‏التوالي عالميا، بسبب ضغط ارتفاع العائدات الأمريكية على الأصول غير المدرة للعائد، ‏بجانب تجدد الشكوك حيال الطلب الصيني بعد صدور بيانات اقتصادية أقل من ‏التوقعات في أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم.، حيث استقرت سجلت أونصة الفضة البالغ وزنها (31.3) جرام، بحركة التعاملات العالمية عند 23.14 دولار.

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سبائك الفضة تجذب شرائح مختلفة للاستثمار

وجدت سبائك الفضة عملاء جددا من شرائح مختلفة من فئات المجتمع، مع زيادة التخوف من ارتفاع معدلات التضخم، والبحث عن الاستثمارات الآمنة، التي تمكنهم من الاحتفاظ بقيمة أموالهم، بل وتحقيق أرباح من فروق السعر مع ارتفاعات أسعار المعادن الثمينة وعلى رأسها الفضة، وعليه شهدت محلات الفضة إقبالًا كثيفًا بالشراء من قبل المواطنين.

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ولم تكن سبائك الفضة فقط هي الوحيدة التي اجتذبت العملاء، بل أيضًا اتجهوا إلى شراء المشغولات المصنوعة من الفضة التي تتميز بالأناقة والتصاميم الجذابة الراقية، وتعد الفضة أرخص ثمنا من الذهب والمعادن الأخرى، وعليه تستطيع جميع الطبقات شراء الفضة باعتبارها استثمار آمن وبسيط وسهل.