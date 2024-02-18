الثلاثاء 20 فبراير 2024
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حوادث

غياب سفاح الجيزة عن جلسة طعنه على حكم إعدامه في قتل فتاة الإسكندرية

سفاح الجيزة، فيتو
سفاح الجيزة، فيتو

 بدأت محكمة النقض، اليوم الأحد، نظر طعن قذافي فراج، الشهير بـ سفاح الجيزة على حكم الإعدام الصادر بحقه بتهمة قتل زوجته فاطمة زكريا.

وغاب سفاح الجيزة عن حضور الجلسة، فيما حضر دفاعه للطعن على الحكم.

وكانت محكمة النقض بدأت منذ قليل، نظر الطعن رقم 12400 لسنة 91 أمام دائرة الأحد " ج" للمتهم قذافي فراج عبد العاطي، على حكم إعدامه.

وأيدت محكمة النقض في وقت سابق حكمين نهائيين ضد قذافي فراج "سفاح الجيزة"، وهما حكم الإعدام في واقعة قتل فتاة الإسكندرية، وحكم المؤبد في قضية تزوير، ويتبقى أمام المتهم 3 قضايا لم يتم الطعن عليها وهى:

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1ـ حكم إعدامه في واقعة قتل صديقة المهندس رضا والذي ستنظره النقض في 26 فبراير الجاري.

2ـ حكم إعدامه في واقعة قتل زوجته.

3ـ حكم إعدامه في واقعة قتل شقيقه زوجته.

وكانت النيابة العامة أمرت في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

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