رياضة الأقصر تنظم ملتقيات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر مُلتقيات برلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، بمشاركة 100 عضو من أعضاء النموذج.

وجرى تنفيذ الملتقيات علي مدار يومين في محافظة الأقصر بمركز شباب الدير بأسنا بواقع 5 جلسات تدريبية، تدريب مهارى على آليات واختصاصات نموذج مجلس الشيوخ، إجراءات وضوابط افتتاح جلسة مجلس الشيوخ وادارتها وانهائها،نظام الحديث في الجلسة، ضوابط إعداد جدول أعمال الجلسة، تدريب الأعضاء على جلسة برلمانية، عقد جلسة برلمانية متكاملة، وذلك من خلال الخبير والباحث البرلماني بمجلس النواب الدكتور أحمد حجازي.

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جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، وصلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر وراندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب وزارة الشباب والرياضة.