الأحد 18 فبراير 2024
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سياسة

حزب الغد يعقد اجتماعا مع مجلس القبائل العربية

اجتماع القبائل العربية،فيتو
اجتماع القبائل العربية،فيتو

 المجلس المصرى للقبائل العربية، عقد المجلس المصرى للقبائل العربية اجتماعا اليوم بالمقر المركزى لحزب الغد بوسط القاهرة، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد ورئيس المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية، حضر الاجتماع معظم  قيادات المجلس من مختلف عمد وكبار القبائل المصرية والعربية. 

 التحديات ضخمة والمسؤليات كبيرة

وأكد رئيس المجلس المصرى للقبائل العربية  أن التحديات ضخمة والمسؤوليات كبيرة والقبائل العربية تمثل قطاعا ضخما من الشعب المصرى  لكنها تمتلئ بالوطنية وتتميز بالحكمة، وهى غنية بحكمة شيوخها وعوائلها وقوة سيداتها وشبابها، ولها دورها الوطنى المعروف وخصوصا فى الأزمات والمعارك فتاريخا مضئ وشاهد وعطاؤها الوطنى لا ينكره احد.

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وطالب "موسى" جميع الحاضرين بالتكتل والحفاظ على الوحدة ونبذ الفرقة والاهتمام بالتنظيم، وبالمشاركة السياسية، وبالفعل على الأرض.

علينا ان نكافح النعرات التى تحارب الانتماء الحزبى

وواصل حديثه قائلا: علينا ان نكافح النعرات التي تحارب الانتماء الحزبى والانخراط فى عضوية الأحزاب السياسية، فالحزب السياسى هو الأداة الدستورية، القانونية التي تمكن الجميع من ممارسة العمل السياسى وخدمة الوطن، وعلينا ان ندرك أن الجمعيات الاهلية غير مرخص لها بالدور السياسى وان الاحزاب السياسة فقط هى المنوطة بهذا الدور، وعلى من يريد ان ينخرط فى السياسة وان يمارسها وكل من له طموح سياسي عليه أن ينخرط فى الحزب، وان أمانة المجلس هى أمانة من أهم أمانات حزب الغد التى تعنى بشؤون الوطن وشؤون أبناء القبائل من المصريين.

يذكر أن المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، كان قد قرر  ترشيح بعض القيادات والخبراء والقيادات الشابة بالحزب لعضوية الهيئة العليا للحزب تمهيدا لضمهم لعضوية الهيئة.

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المجلس المصرى للقبائل العربية رئيس المجلس أعضاء المجلس حزب الغد الشعب المصرى الأحزاب السياسية

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