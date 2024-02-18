وزير الإسكان ورئيس جامعة الأزهر يستهلان زيارة الوادي الجديد بزراعة النخيل وتفقد العاصمة الإدارية (فيديو وصور)

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد صباح اليوم الأحد، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سليمان داود رئيس جامعة الأزهر والوفد المرافق لهما وذلك لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات القائمة بالمحافظة، يرافقهم لفيف من قيادات الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

واستهل ضيوف المحافظة زيارتهما، بزراعة نخلة بحديقة 30 يونيو بمدينة الخارجة، وتفقد مشروع المنزل البيئي صديق البيئة والفائز بالمركز الأول بالدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والذي تم تنفيذه بخامات بيئية بديلة بالتعاون مع جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

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وأشاد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس جامعة الأزهر، بالتجربة كأحد النماذج الرائدة لاستخدام خامات البيئة المتاحة ومراعاة البعد البيئي، وأكد وزير الإسكان إلى أن المحافظة تحظى بفرص واعدة في مجال استغلال الطاقة المتجددة والنظيفة والتوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء.

وقال محافظ الوادى الجديد: إن وزير الإسكان ورئيس جامعة الأزهر سيتفقدان على هامش الزيارة عددا من المشروعات التي تنفذ على أرض المحافظة وتشرف عليها وزارة الإسكان سواء وحدات سكنية أو طرق ومرافق كما سيتعرف على المشكلات التي تعوق عددا منها، بالإضافة إلى تفقد المباني المخصصة لجامعة الأزهر.

يذكر أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التقي في وقت سابق اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد؛ لمتابعة موقف المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالمحافظة.

وأكّد وزير الإسكان، أن الوزارة تقدم كافة أشكال الدعم، وتُولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة لخدمة أهالي المحافظة، في إطار استراتيجية الوزارة لتنمية المحافظات الحدودية وتوفير الخدمات المختلفة بها، وزيادة عوامل جذب السكان إليها. كما أشار الوزير، إلى أن الوزارة وضعت تصميم مُجَمَّع المصالح الحكومية المُمَيْكَن الجاري تنفيذه حاليًا بمحافظة الوادي الجديد، كأول نموذج على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توجه الدولة لإنشاء مجمعات حكومية على غرار العاصمة الإدارية الجديدة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ، أنه جاري الانتهاء من تنفيذ مُجَمَّع المصالح الحكومية المميكن شمال مدينة الخارجة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، والذي يضم مقرّات الجهات والمصالح الحكومية المختلفة الجاري تجهيزها بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة؛ لتيسير الخدمات المُقدمة للمواطنين بشكل أفضل.

كما أشار، إلى أنه تم تنفيذ أول نموذج لمنزل صديق للبيئة مصنوع من مواد بديلة ومن الخامات المحلية الطبيعية، على مساحة ١٢٥ م٢، بالتعاون بين المحافظة وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وذلك في ضوء توجه المحافظة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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