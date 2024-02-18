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اقتصاد

أسعار الذهب عيار 21 يلامس 3650 جنيها صباح الأحد 18-2-2024

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

أسعار الذهب اليوم، استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية، صباح اليوم الأحد الموافق 18 فبراير 2024. 

سعر جرام الذهب اليوم بالأسواق

أسعار الذهب بالأسواق المحلية استقرت خلال حركة التعاملات ليسجل عيار 21 اليوم 3650 جنيها. 

 

الذهب، فيتو 

ورصدت “فيتو” أسعار الجرام محليا خلال تعاملات اليوم وجاءت كالتالي: جرام الذهب عيار 24 بسعر 4171 جنيها للشراء، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي حوالي 3650 جنيها للشراء بالسوق المحلي. 

وتنشر “فيتو” أسعار الذهب بتعاملات اليوم داخل الأسواق محليا كالتالي: 

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سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 على نحو 4171 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3650 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3129 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 29200 جنيها. 

الذهب، فيتو 

الاستثمار في الذهب يحظى بشعبية كبيرة في سوق المال المصري

الاستثمار في الذهب يحظى بشعبية كبيرة في سوق المال المصري، وهذا نتيجة المكاسب الكبيرة التي يحققها للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يتميز بدرجة عالية من الأمان مما يجعله الملاذ الآمن للراغبين في الاستثمار، ولذلك فإنه مع توقع انخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2024 فقد أصبح الذهب احتمالا أكثر جاذبية، بجانب أنه يزداد الإقبال عليه في ظل  التوترات الجيوسياسية التي تتعرض لها العديد من دول العالم، حيث يوجد هناك العديد من الطرق المختلفة للاستثمار في الذهب، والتي يأتي من أبرزها شراء الذهب المادي عبر شراء السبائك والعملات والمشغولات، بالإضافة إلى الاستثمار في صناديق الذهب المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة، وأسهم تعدين الذهب.

خبير جيولوجيا يكشف كارثة تهدد دولتين عربيتين، بعد انهيار منجم الذهب كوبلر

انهيار منجم كوبلر في تركيا، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن كارثة حقيقية تهدد تركيا وسوريا والعراق، وذلك مع انهيار منجم كوبلر للذهب في تركيا.

انهيار منجم كوبلر للذهب في تركيا 

 وعن انهيار منجم كوبلر في تركيا، أكد الدكتور عباس شراقي أن انهيار المنجم، تسبب في انهيار المادة شديدة السمية، التي تستخدم في استخراج الذهب من المنجم، والذي يقع بالقرب من منابع نهر الفرات، ويخشى من وصولها إلى روافد نهر الفرات المقام عليه العديد من السدود فى تركيا أهمها كيبان وأتاتورك، وسد الفرات (الطبقة) فى سوريا، وسد حديثة (القادسية) فى العراق.

الذهب، فيتو 

توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية لسعر الذهب خلال 2024

 وتراوحت توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية لسعر الذهب خلال 2024 بين 1950 و2200 دولار للأونصة، وحسب “وكالة بلومبرج”، أجمعت البنوك والمؤسسات على أن الظروف المواتية خلال العام الجاري كلها تدعم أسعار المعدن الأصفر، فالمخاطر الجيوسياسية القائمة وتوقعات الأسواق ببدء الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة وما يتبعه من احتمالية تراجع قيمة الدولار القوي وتضخم الأسعار، كلها عوامل تصب في صالح المعدن النفيس.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

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