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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهوري بتجديد تعيين خيرت بركات رئيسا لـ"المركزي للإحصاء"

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 6 مكرر (ب)، الصادر في 14 فبراير 2024، قرارا جمهوريا جديدا لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بشأن تجديد تعيين خيرت بركات رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام.


ونص القرار الجمهوري الجديد رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٤ على أن "يُجدد تعيين خيرت محمد سيد أحمد بركات- رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من ٢٠٢٤/٢/١٤

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وجاء القرار الجمهوري الجديد بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۹۱۵ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء؛ وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام ٦٥ لسنة ۲۰۱۸، ۹۳ لسنة ۲۰۱۹، ٥٦ لسنة ۲۰٢٠، ۳۱ لسنة ۲۰۲۱، ٦٨ لسنة ۲۰۲۲، ٥٧ لسنة ٢٠٢٣.

 

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